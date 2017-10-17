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США не принимают ни сторону Багдада, ни Иракского Курдистана, заявил Трамп

18.10.2017 РИА Новости 162 0
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Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США не принимают ни одной из сторон конфликта между официальным Багдадом и Иракским Курдистаном, но конфронтация между ними внушает обеспокоенность, заявил в ходе конференции для журналистов президент США Дональд Трамп.

"Мы не принимаем не одной из сторон в столкновении между курдами и Багдадом. Но нам не нравится сам факт, что они находятся в конфликте", - сказал он.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
17.10.2017
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Ирак
США
Персоны
Трамп Дональд

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