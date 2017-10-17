США не принимают ни сторону Багдада, ни Иракского Курдистана, заявил Трамп
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Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США не принимают ни одной из сторон конфликта между официальным Багдадом и Иракским Курдистаном, но конфронтация между ними внушает обеспокоенность, заявил в ходе конференции для журналистов президент США Дональд Трамп.
"Мы не принимаем не одной из сторон в столкновении между курдами и Багдадом. Но нам не нравится сам факт, что они находятся в конфликте", - сказал он.
В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
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17.10.2017
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