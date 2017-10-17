СМИ: ВМС Украины хотят использовать тактику "волчьей стаи" против России
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Украинский фрегат Гетман Сагайдачный. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Genya Savilov
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военно-морские силы Украины приняли на вооружение тактику под названием "волчья стая", которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Об этом сообщается в репортаже телеканала ТСН.
Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника. "Волчья стая" означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника. Одновременно он не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь", - заявил командир одного из бронекатеров Александр Регула.
"Нужно, на мой взгляд, постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением. Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия", - сказал руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш.
В сюжете командиры бронекатеров выразили готовность напасть на российские газовые вышки в Черном море, так как российские радары, по их мнению, не способны засечь "волчью стаю".
Украинский флот насчитывает четыре легких бронекатера типа "Гюрза-м" производства завода "Кузня на Рыбальском", который принадлежит президенту Петру Порошенко. Минобороны разместило заказ на еще как минимум два подобных судна. Ранее местные СМИ сообщали о срыве сроков поставок этих катеров из-за многочисленных просчетов в конструкции.
Термин "Волчья стая" обычно используют, говоря о тактике преследования кораблей подводными лодками с целью завладеть численным преимуществом. Она применялась немецкими и американскими субмаринами во время Второй мировой войны.
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17.10.2017
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