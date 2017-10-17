Airbus и Bombardier станут партнерами в производстве самолетов CSeries
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Самолет Airbus. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Европейская компания Airbus и канадская Bombardier Inc. будут совместно реализовывать проект по производству самолетов CSeries, при этом Airbus приобретет большую часть акций в предприятии, сообщается в заявлении на сайте Bombardier.
"Airbus приобретет 50,01% акций предприятия CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP). Bombardier и Investissement Québec (инвестиционное агентство правительства провинции Квебек - ред.) будут владеть примерно 31% и 19% соответственно", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что договор между компаниями был подписан в понедельник. По официальным данным, в течение следующих 20 лет ожидается представить шесть тысяч новых самолетов. Штаб-квартира CSALP и основное производство останется в Квебеке.
"Это беспроигрышный вариант для всех! CSeries с его прогрессивным дизайном и отличными экономическими характеристиками отлично подходит нашей семье узкофюзеляжных воздушных судов и быстро расширяет предложение наших услуг на быстро растущем рынке. Я не сомневаюсь, что наше партнерство с Bombardier резко увеличит продажи и ценность этой программы", - заявил генеральный директор Airbus Том Эндерс.
Президент и генеральный директор Bombardier Ален Бельмар (Alain Bellemare) также назвал европейскую компанию "идеальным партнером".
Bombardier Inc. - канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Airbus - европейский авиастроительный концерн, базирующийся во Франции.
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17.10.2017
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