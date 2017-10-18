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Подбитые самолеты Израиля нарушили воздушное пространство, заявили в Сирии

18.10.2017 РИА Новости 727 1
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Истребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля.
Источник: © AP Photo / Ariel Schalit

ДАМАСК, 16 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Системы ПВО Сирии открыли огонь по самолетам израильских ВВС, нарушившим воздушное пространство САР на границе с Ливаном в районе Баальбек, говорится в заявлении командования сирийской армии.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация в понедельник утром уничтожила батарею ПВО Сирии, которая выпустила ракету по самолетам, выполнявшим разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана.

"Самолет ВВС враждебного Израиля в 8.51 (совпадает с мск) нарушил воздушное пространство на границе с Ливаном в районе Баальбек, в связи с чем (самолеты) были атакованы нашими системами противовоздушной обороны. Один из самолетов получил прямые попадания, что вынудило их уйти", - говорится в заявлении.

В коммюнике также утверждается, что в 11.38 Израиль атаковал позиции сирийской армии несколькими ракетами, запущенными с территории Голанских высот. В результате был нанесен материальный ущерб позиции армии САР в пригороде Дамаска.
17.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Израиль
Ливан
Сирия

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1201
№1
18.10.2017 03:49
Тут, намедни, израильтяне сообщили, что F-35 ВВС Израиля столкнулся в воздухе с птицей и получил повреждения. Так вот, по итернету гуляет версия, что повреждения F-35 получил вовсе не от столкновения с птицей, а от осколков ракеты древнего С-200.
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