Ядерная война может начаться в любой момент, заявили в КНДР



Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service

ООН, 17 окт - РИА Новости. КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен.

Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, дипломат высказался в поддержку принятой в июле конвенции о полном запрете ядерного оружия.

"Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", - добавил он.

Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, "является оправданной мерой по самозащите". "Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", - подчеркнул представитель КНДР.

По его словам, "иитуация на Корейском полуострове достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент".

"Пока враждебная линия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью искоренены, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", - заверил дипломат.

В этом году, по его словам, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".

"Вся территория США находится в зоне (полета. - Прим. ред.) наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", - пообещал Ким Ин Рен.

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения ядерной проблемы Пхеньяна. В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, а за неделю до этого провела пуск баллистической ракеты. После этого Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США - воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.