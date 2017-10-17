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"Вице-адмирал Кулаков" вошел в Суэцкий канал

18.10.2017 РИА Новости 189 0
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Корабль ВМФ России Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Корабль ВМФ России Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник: © Фото : George.Hutchinson

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" после дальнего похода в районе Аденского залива и Красного моря вошел в Суэцкий канал и начал движение к Средиземному морю, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик.

"Вице-адмирал Кулаков" завершил выполнение задач дальнего похода в районе Аденского залива и Красного моря. Сегодня (во вторник) утром корабль вошёл в Суэцкий канал и начал движение в сторону Средиземного моря", - сказал Лузик.

По его словам, экипаж корабля действовал в южной части Красного моря и Аденского залива с конца августа, основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия ВМФ России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Как пояснил Лузик, российские моряки сопроводили нескольких иностранных судов под флагами Барбадоса, Китая и Индии через опасные районы южной части Красного моря и Аденского залива. За время выполнения задач корабля в этом регионе сигналов о пиратских нападениях на гражданские суда не зафиксировано, добавил представитель Северного флота.

По его данным, за время дальнего похода российский корабль прошел более 15 тысяч морских миль.
17.10.2017
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