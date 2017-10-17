Корабли ТОФ и ВМС Брунея отработали маневрирование на совместных учениях
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БПК «Адмирал Пантелеев».
Источник: nashflot.ru
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" отработали организацию связи, обмен информацией и совместное маневрирование вместе с ВМС Брунея, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев", большого морского танкера "Борис Бутома" покинул порт Муара (Бруней). После завершения визита проведено совместное учение PASSEX, в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию", - сказал Воскресенский.
Целью учений был обмен опытом между группой противодиверсионной подготовки ОБК ТОФ и военнослужащими подразделения специального назначения Вооруженных сил Брунея.
Поход кораблей ТОФ продлится около четырех месяцев. Корабли совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.
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17.10.2017
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