"Янтарь" ожидает вспомогательную серию



Недостроенные фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" проекта 11356 на открытом стапеле АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 15.07.2017.

Источник: Сергей Жванский / fotki.yandex.ru/next/users/zsr-photo Недостроенные фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" проекта 11356 на открытом стапеле АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 15.07.2017.Источник: Сергей Жванский / fotki.yandex.ru/next/users/zsr-photo

Новые заказы Минобороны должны загрузить завод с 2019 года

Обеспечить загрузку калининградского завода "Янтарь" в ближайшие годы сможет заказ Минобороны на вспомогательные суда. С учетом невозможности завершения строительства фрегатов 11356 из-за непоставки украинских силовых установок новые военные контракты имеют для верфи крайне важное значение: доработка оставшихся фрегатов займет чуть более полугода, после чего портфель завода сократится до минимума за последние несколько лет.

В 2019 году Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" может получить новые заказы Министерства обороны, заявил генеральный директор верфи Эдуард Ефимов во время встречи с профсоюзом предприятия. Информация о встрече опубликована в заводской профсоюзной газете "Вперед!", завод рассчитывает получить вспомогательные суда.

"С 2019 года открывается перспектива получить контракты от Министерства обороны на строительство вспомогательных судов, так как мы утверждены как единственный исполнитель подобных заказов. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ намеревается построить еще одно судно типа "Алмаз", его закладка намечена на 2019 год",- говорится в заводском издании. В материале не указано, на какие именно суда претендует "Янтарь" и сколько их потребуется флоту. В пресс-службе верфи отказались отвечать на вопросы "Ъ", касающиеся вспомогательных судов.

Из известных проектов под указанные параметры подходит судно-килектор (для подводных грузовых работ), заказ на которое Калининград должен был получить в начале 2017 года. С судном связан конфликт интересов сразу нескольких конструкторских бюро и верфей. Строить его намеревался частный завод "Пелла". Проектантом выступало ЗАО "Спецсудопроект", разработавшее совместно с "Пеллой" проект судна 23120М. Для этого "Спецсудопроект" переработал созданный ранее им же проект 23120. У предложения завода было одно слабое место: строительство должно было вестись на гамбургском заводе Pella Sietas GmbH. Немецкая верфь имеет необходимые для строительства корабля производственные мощности, в то же время она остро нуждается в новых заказах. Но взятый федеральным правительством курс на размещение крупных судостроительных заказов на территории России привел к отказу от строительства в Германии в пользу Калининграда. По словам собеседников "Ъ" в отрасли, на разработку документации судна претендовали нижегородский "Вымпел", которому ОСК собирается доверить чуть ли не все гражданское проектирование, и ЦКБ "Балтсудопроект", входящее в состав Крыловского ГНЦ. Однако в начале года ВМФ отказался от строительства, перенеся его на неопределенный срок. По словам источников "Ъ", причиной якобы послужило расхождение между заводом и заказчиком в цене.

По информации "Ъ", новое техническое задание на разработку проекта килектора должно быть объявлено ВМФ до конца года. Разработка документации займет около года, то есть строительство начнется не ранее 2019 года. Кроме него, министерству также требуются танкер и сухогруз.

Собеседники "Ъ" отмечают, что "Янтарю" в ближайшие годы необходимы новые заказы. Фрегаты проекта 11356, обеспечивавшие основную загрузку завода, практически завершены: "Адмирал Макаров" (третий в серии) практически передан флоту, "Бутаков" спущен на воду, "Истомин" стоит на стапеле с практически готовой надстройкой, корпус "Корнилова" собран, но надстройка не установлена. Последние три фрегата после начала российско-украинского конфликта так и не получили газотурбинные силовые установки из города Николаева. Вести достройку кораблей будут в том случае, если их выкупит Индия, переговоры с которой идут уже больше года. "Корнилов" с учетом его готовности может так и остаться в состоянии сваренного корпуса - газотурбинные установки российского производства для этой серии смогут выпустить через несколько лет: первыми в очереди на силовые агрегаты стоят более современные фрегаты 22350, строящиеся на Северной верфи. По мнению собеседников "Ъ" в отрасли, достройка четвертого и пятого "адмиралов" займет не более полугода.

Герман Костринский