В Сирии испытывается новейший бронеразведчик ПРП-4А "Аргус"
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Бронеразведчик ПРП-4А "Аргус".
Источник: Вестник Мордовии
Судя по материалам, появившимся в Сети, в Сирии замечен новейший российский подвижный разведывательный пункт ПРП-4А "Аргус". Эта бронемашина относительно недавно стала поступать на вооружение Российской армии. По всей видимости, принято решение обкатать ее в реальных условиях.
|Бронеразведчик ПРП-4А "Аргус".
|Источник: Вестник Мордовии
"Вестник Мордовии" уже рассказывал о данной новинке отечественной оборонной промышленности. Машина имеет самое передовое разведывательное оборудование и средства защиты. Так, для наблюдения за местностью имеется РЛС 1Л-120-1. Она способна обнаруживать цели в дождь, снегопад, в дымовых завесах, определять координаты и наводить на них артиллерию. Одиночный боевик засекается на дальности до 7 км, танк - уже на дистанции в 16 км.
|Бронеразведчик ПРП-4А "Аргус".
|Источник: Вестник Мордовии
Лазерный дальномер определяет расстояние до крупных предметов на расстоянии в 10 км, а до зданий или, например, таких объектов, как холм - в 25 км.
Также имеются тепловизор и прибор ночного видения. Они способны уверенно распознавать различные цели в условиях ограниченной оптической видимости.
Смонтированные на ПРП-4А "Аргус" средства связи могут работать на дальности в полсотни километров, в том числе и в движении. Специальная аппаратура позволяет оперативно обрабатывать, хранить и осуществлять передачу информации о выявленных целях.
Новинкой для машин такого класса стало появление на ней "Шторы" – системы оптикоэлектронного подавления высокоточного оружия. Имеется также комплект специальных защитных экранов и маскировочные сети. Возможно применение термодымовой аппаратуры.
|Бронеразведчик ПРП-4А "Аргус".
|Источник: Вестник Мордовии
Разведчик вооружен 7,62-мм пулеметом ПКТМ, установленным в башне, боекомплект - 1000 патронов.
Вес 13, 8 т. Дизельный двигатель УТД-20С1 мощностью в 300 л.с. Максимальная скорость до 65 км/ч по суше и 7 км/ч - по воде. Запас хода до 550 км. Экипаж-4 человека.
Роман Катков
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13.10.2017
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