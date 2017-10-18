Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"



Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.

Источник: twitter.com/LuftwaffeAS Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.Источник: twitter.com/LuftwaffeAS

Самым опасным боевым самолетом с точки зрения авиационных специалистов США и Израиля являются модернизированные сирийские бомбардировщики Су-24М2. Эти крылатые боевые машины могут прорываться к целям на предельно низкой высоте и обрушивать на противника тонны смертоносного металла.

Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР. Источник: twitter.com/LuftwaffeAS

В Сети появилось изображение самолета с бортовым номером 3509, который запечатлен в бетонном укрытии.

После модернизации бомбардировщик получил прицельно-навигационный комплекс СВП-24 "Гефест", который существенно повысил точность применения обычных свободнопадающих бомб.

Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР. Источник: twitter.com/LuftwaffeAS

Недавно также стало известно о том, что данные самолеты имеют мощные ракеты класса воздух - земля Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения.

Данная ракета весит до 660 кг. Масса осколочно-фугасной боевой части достигает 320 кг, из них 116 кг - непосредственно взрывчатое вещество. Длина - 4,5 м.

Высота пуска: от 200 м до 10 км. Дальность – 10 км. Максимальная скорость – 600 м/с. Скорость самолета-носителя во время запуска Х-29Л может достигать 1250 км/ч.

Также модернизации были подвергнуты системы навигации и радиоэлектронной борьбы, которые затрудняют применение по данным самолетам ракет земля - воздух и воздух-воздух.

Первые сообщения о наличии в Сирийских ВВС Су-24М2 появились летом прошлого года.

Роман Катков