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Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"

18.10.2017 Вестник Мордовии 995 4
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Бомбардировщик Су-24М2
Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.
Источник: twitter.com/LuftwaffeAS

Самым опасным боевым самолетом с точки зрения авиационных специалистов США и Израиля являются модернизированные сирийские бомбардировщики Су-24М2. Эти крылатые боевые машины могут прорываться к целям на предельно низкой высоте и обрушивать на противника тонны смертоносного металла.


Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.
Источник: twitter.com/LuftwaffeAS

В Сети появилось изображение самолета с бортовым номером 3509, который запечатлен в бетонном укрытии.


После модернизации бомбардировщик получил прицельно-навигационный комплекс СВП-24 "Гефест", который существенно повысил точность применения обычных свободнопадающих бомб.


Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.
Источник: twitter.com/LuftwaffeAS

Недавно также стало известно о том, что данные самолеты имеют мощные ракеты класса воздух - земля Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения.


Данная ракета весит до 660 кг. Масса осколочно-фугасной боевой части достигает 320 кг, из них 116 кг - непосредственно взрывчатое вещество. Длина - 4,5 м.

Высота пуска: от 200 м до 10 км. Дальность – 10 км. Максимальная скорость – 600 м/с. Скорость самолета-носителя во время запуска Х-29Л может достигать 1250 км/ч.


Также модернизации были подвергнуты системы навигации и радиоэлектронной борьбы, которые затрудняют применение по данным самолетам ракет земля - воздух и воздух-воздух.

Первые сообщения о наличии в Сирийских ВВС Су-24М2 появились летом прошлого года.

Роман Катков
15.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Израиль
Сирия
США
Продукция
Су-24
Су-24М
Х-29
Проекты
Земля

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Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Сергей-82
10461
№1
18.10.2017 05:49
Журналист бездарь,Су-24М2 и Су-24 Гефест разные самолеты.
Цитата, q
Недавно также стало известно о том, что данные самолеты имеют мощные ракеты класса воздух - земля Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения.
Маразм крепчал,Су-24М уже имел возможность работать х-29Л.
+1
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RU
Байкал57
402
№2
18.10.2017 08:14
НАПО надо загрузить ремонтом и модернизацией Су-24 до М и передавать их в Сирию, ближайшие 20 лет авиазавод еще проживет. Через два года большой заказ на Су-34 завершается по ГОЗ.
Как вариант филиал в Сирии НАПО открыть или большой сервисный центр.
0
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RU
Peter Tsk
4210
№3
18.10.2017 08:45
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Журналист бездарь, ...
- да и заголовок статейки идиотский.
0
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RU
beka1
1201
№4
18.10.2017 08:55
На п.2
Когда закончится заказ на Су-34, необходимо заняться модернизацией парка этих самолетов. А новосибирский завод загрузить выпуском Су-57, как прочем и комсомольский.
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