Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"
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Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.
Источник: twitter.com/LuftwaffeAS
Самым опасным боевым самолетом с точки зрения авиационных специалистов США и Израиля являются модернизированные сирийские бомбардировщики Су-24М2. Эти крылатые боевые машины могут прорываться к целям на предельно низкой высоте и обрушивать на противника тонны смертоносного металла.
|Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.
|Источник: twitter.com/LuftwaffeAS
В Сети появилось изображение самолета с бортовым номером 3509, который запечатлен в бетонном укрытии.
После модернизации бомбардировщик получил прицельно-навигационный комплекс СВП-24 "Гефест", который существенно повысил точность применения обычных свободнопадающих бомб.
|Бомбардировщик Су-24М2 ВВС САР.
|Источник: twitter.com/LuftwaffeAS
Недавно также стало известно о том, что данные самолеты имеют мощные ракеты класса воздух - земля Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения.
Данная ракета весит до 660 кг. Масса осколочно-фугасной боевой части достигает 320 кг, из них 116 кг - непосредственно взрывчатое вещество. Длина - 4,5 м.
Высота пуска: от 200 м до 10 км. Дальность – 10 км. Максимальная скорость – 600 м/с. Скорость самолета-носителя во время запуска Х-29Л может достигать 1250 км/ч.
Также модернизации были подвергнуты системы навигации и радиоэлектронной борьбы, которые затрудняют применение по данным самолетам ракет земля - воздух и воздух-воздух.
Первые сообщения о наличии в Сирийских ВВС Су-24М2 появились летом прошлого года.
Роман Катков
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15.10.2017
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принадлежат Вестник Мордовии
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Сергей-82
10461
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№1
18.10.2017 05:49
Журналист бездарь,Су-24М2 и Су-24 Гефест разные самолеты.
Цитата, q
Недавно также стало известно о том, что данные самолеты имеют мощные ракеты класса воздух - земля Х-29Л с лазерной полуактивной головкой самонаведения.Маразм крепчал,Су-24М уже имел возможность работать х-29Л.
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Байкал57
402
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№2
18.10.2017 08:14
НАПО надо загрузить ремонтом и модернизацией Су-24 до М и передавать их в Сирию, ближайшие 20 лет авиазавод еще проживет. Через два года большой заказ на Су-34 завершается по ГОЗ.
Как вариант филиал в Сирии НАПО открыть или большой сервисный центр.
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Peter Tsk
4210
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№3
18.10.2017 08:45
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Журналист бездарь, ...- да и заголовок статейки идиотский.
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