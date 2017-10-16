Опасных "Оводов" оснастили сверхточной "Багирой"



Антенный комплекс системы управления огнем МР-123-02 "Багира", установленной в 2006-2007 годах в ходе модернизации на ракетном крейсере "Варяг" проекта 1164. Снимок 14.09.2011.

Источник: Денис Мокрушин / twower.livejournal.com Антенный комплекс системы управления огнем МР-123-02 "Багира", установленной в 2006-2007 годах в ходе модернизации на ракетном крейсере "Варяг" проекта 1164. Снимок 14.09.2011.Источник: Денис Мокрушин / twower.livejournal.com

Уникальная система управления огнем поражает цели первым выстрелом днем и ночью в любую погоду

Российские малые ракетные корабли "Овод" получили уникальную систему управления артиллерийским огнем "Багира". Она позволяет поражать за считанные секунды наземные, надводные и даже воздушные цели днем и ночью в любую погоду. "Багира" находит и опознает цели с помощью радаров и оптико-электронной системы. А после команды оператора в автоматическом режиме уничтожает объект. При этом система перед каждым выстрелом вводит поправки, учитывая несколько десятков различных параметров.

По словам экспертов, малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 "Овод" — одни из самых опасных для противника единиц российского флота. Они способны наносить внезапные ракетные удары и тут же отходить. А за счет "Багиры" уникальные возможности "Оводов" серьезно возрастут.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе Военно-морского флота, "Багиры" уже получили малые ракетные корабли Тихоокеанского и Балтийского флотов. Также в скором времени они пополнят бортовое оборудование североморских и черноморских "Оводов".

По данным "Известий", МРК Тихоокеанского флота впервые испытали новейшую систему управления огнем летом нынешнего года в ходе учений на Камчатке. Экипажи 114-й бригады ТОФ успешно поразили все наземные и надводные цели.

МРК проекта 12341 "Овод" — это небольшие корабли. Их водоизмещение чуть более 700 т, а длина менее 60 м. Главный калибр кораблей — противокорабельные крылатые ракеты П-120 "Малахит". Помимо ракет, на "Оводах" стоят 76-миллиметровая автоматическая пушка АК-176 и 30-миллиметровый зенитный автомат. Скорострельность АК-176 доходит до 130 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — почти 15 км.

"Багира" — это сложный комплекс. На надстройках корабля устанавливаются многофункциональные радары, а также оптико-электронная система. Это "глаза" системы. Они обнаруживают и классифицируют цели, а также следят за местами падения снарядов. Это необходимо для расчета поправок.

"Сердце" "Багиры" спрятано глубоко в корпусе корабля. Это специальная вычислительная система. Она анализирует скорость, курс движения цели и своего корабля, погодные условия и другие факторы. Далее "Багира" берет под свое управление артиллерийские системы. Система прекращает огонь только после того, как цель будет уничтожена.

— В свое время главком ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков называл "Оводы" "пистолетом, приставленным к виску империализма", — рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Эти корабли способны наносить быстрый удар и тут же отходить. Но если раньше их главной целью были корабли и суда, то теперь они стали универсальными. "Оводы" с "Багирой" легко справятся с наземными объектами и небольшими плавсредствами. Поэтому их можно использовать для поддержки морского десанта, рейдов на вражеские побережья и даже для уничтожения беспилотников.

Также эксперт напомнил, что российский Военно-морской флот приложил большие усилия по внедрению "Багиры" на российские корабли. Первые элементы системы были установлены на гвардейском ракетном крейсере "Варяг". Но это большой корабль водоизмещением в десятки тысяч тонн, и там достаточно места для установки системы управления огнем. Габариты МРК на порядок меньше, и установить на них сложные электронные системы гораздо сложнее.

В настоящее время в российском Военно-морском флоте более десятка малых ракетных кораблей "Овод". На Черноморском флоте МРК входят в состав 41-й бригады ракетных кораблей. На Северном флоте они подчиняются 7-й бригаде охраны водного дивизиона. Больше всего МРК на Балтийском и Тихоокеанском флотах. В частности, "Оводы" 36-й бригады ракетных кораблей Балтийского флота принимали участие в Главном морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге.

Алексей Рамм, Евгений Дмитриев