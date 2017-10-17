Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт



Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (г.Санкт-Петербург»).

Источник: www.missiles.ru Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (г.Санкт-Петербург»).Источник: www.missiles.ru

Российские производители готовы предложить зарубежным покупателям уникальные средства защиты для субмарин

Российские производители предложат на экспорт торпеды-перехватчики. Об этом стало известно после того, как ВМС Индии начали подготовку к тендеру на закупку 12 комплектов противоторпедного вооружения и сопутствующего оборудования к ним. Дели уже разослал компаниям из России, США и Германии так называемый "запрос о предоставлении информации", однако из трех стран только РФ серийно производит подобные системы.

В концерне "МПО-Гидроприбор" не стали раскрывать подробности, но подтвердили "Известиям", что готовы предложить индийской стороне средства противоторпедной защиты "различных калибров".

— Потенциал и наработки есть. АО "Концерн "МПО-Гидроприбор" имеет опыт разработки и серийного производства приборов ГПД и противоторпедной защиты, — пояснил представитель компании Виталий Сударчиков. — На сегодняшний день концерн способен выполнить любой заказ — от разработки до серийного производства приборов противоторпедной защиты различных калибров, которые имеются на подводных лодках, — от 124 мм до 533 мм.

Индийские ВМС направили 30 августа запрос о предоставлении информации ведущим мировым производителям противоторпедных систем. Подобные системы либо используют ловушки, чтобы сбить вражескую торпеду с курса, либо же задействуют торпеды-перехватчики. Дели публично не называет желаемый тип системы, однако в письме указано, что она предназначена для установки на все классы субмарин индийских ВМС и должна справляться как с существующими, так и с перспективными противолодочными торпедами.

Россия считается фаворитом предстоящего тендера, поскольку индийские подводники уже эксплуатируют российские акустические ловушки МГ-74МЭ, а на надводных кораблях ВМС Индии стоят противоторпедные комплексы "Пакет-НК". Впрочем, в этом случае речь, скорее всего, идет о более сложной системе — торпедах-перехватчиках для подводных лодок. Официально о них ничего не сообщается, но о наличии в РФ противоторпед для подводных лодок свидетельствует заявление генерального директора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова о том, что строящиеся для ВМФ России дизель-электрические подводные лодки получат противоторпеды для самообороны.

Специалист по морскому подводному оружию Виталий Лунев рассказал "Известиям", что Россия — единственная страна, где противоторпеды приняты на вооружение.

— Американцы и немцы их только разрабатывают и испытывают, там они еще не приняты на вооружение, а у нас есть готовые комплексы, — сказал эксперт. — Причем при определенной доработке российские противоторпеды можно применять и с построенных по французскому проекту подводных лодок типа "Скорпена". Противоторпеды ведь применяются через стандартные торпедные аппараты. Безусловно, требуется доработка с точки зрения программного обеспечения, но это вполне возможно.

Что касается ВМС Индии, то там пока противоторпеды есть только на надводных кораблях. Речь идет об экспортной версии уникального российского комплекса "Пакет-Э/НК". Он включает в себя компактную пусковую установку 324-миллиметровых торпед, систему управления и гидроакустическую станцию целеуказания. Комплекс обнаруживает подводные цели — подлодки или торпеды. Для перехвата последних используются реактивные противоторпеды М-15 с акустическими головками самонаведения. "Пакет" уже неоднократно успешно применялся в ходе учений кораблей ВМФ.

Разработка активных комплексов противоторпедной защиты с противоторпедами велась и на Западе: в ФРГ — SeaSpider, США — Tripwire, Италии и Франции — MU90HK. Однако, по имеющейся в СМИ информации, немецким разработчикам, например, так и не удалось завершить разработку SeaSpider и довести надежность решения задачи противоторпедной защиты до приемлемого уровня.

Николай Сурков, Дмитрий Литовкин