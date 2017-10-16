Российские ВКС пересели на самолеты-"трансформеры"



УБС Як-130.

Источник: Фото: РИА Новости/Максим Блинов УБС Як-130.Источник: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Уникальные учебно-боевые машины Як-130 заменили для курсантов дорогостоящие истребители

Российские учебно-тренировочные самолеты Як-130 превратились в самолеты-"трансформеры". В нынешнем году в Борисоглебском учебном центре летчики полностью освоили режимы, имитирующие полеты на фронтовых бомбардировщиках Су-34, истребителях Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29. Это позволяет на одной и той же машине тренировать пилотов для всех типов реактивных истребителей. Для этого на Як-130 установлены специальные датчики, влияющие на органы управления машины. А в программное обеспечении внесены специальные алгоритмы, которые полностью имитируют особенности пилотирования и режимы полета на более тяжелых истребителях и фронтовых бомбардировщиках. Эксперты отмечают, что применение Як-130 позволяет снизить затраты на обучение и сократить износ полноценных боевых машин.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВКС, штатные учебные полеты в режиме имитации идут с весны нынешнего года. Раньше из-за сравнительно невысокой загрузки летных училищ военные не использовали опцию "трансформера". Однако теперь в связи с увеличением в полтора раза летной программы, а также многократным ростом количества курсантов, способности Як-130 оказались как никогда востребованы.

Як-130 используется для основной и повышенной подготовки. Систему управления этого самолета можно перенастроить, чтобы учебный самолет по устойчивости и управляемости вел себя как тот или иной истребитель. В результате получается своего рода "трансформер" (только меняется не "железо", а тактико-технические характеристики). На нем можно имитировать полет на легком фронтовом истребителе вроде МиГ-29, а можно — почувствовать себя за штурвалом тяжелого Су-35. Одними из первых самолеты-"трансформеры" по полной программе стали использовать в Борисоглебске, в одном из филиалов Краснодарского военного авиационного института им. А.К. Серова. Там он частенько заменяет МиГ-29.

Як-130 стал первым созданным в современной России учебно-боевым самолетом. Он был призван прийти на смену устаревшим импортным машинам, прежде всего чехословацким L-39. Первый заказ на 12 Як-130 Минобороны разместило еще в 2005 году, а в 2011 году было заказано сразу 55 этих самолетов. Сейчас в ВКС уже свыше 90 Як-130, а в 2018 году их численность перевалит за 100 штук. На Як-130 летает недавно созданная пилотажная группа "Крылья Тавриды". Для нее специально заказаны 12 машин.

Военный эксперт Антон Лавров рассказал "Известиям", что с учетом специфики российских ВВС перенастраиваемый Як-130 крайне востребован.

— У нас сейчас на вооружении очень много типов самолетов, и каждый из них имеет свои особенности, — пояснил он. — Иметь их все в одном учебном центре проблематично, а опция перенастройки на Як-130 позволяет хотя бы отчасти решить эту проблему. Кроме того, Як-130 позволяет осуществлять подготовку пилотов для истребителей последних поколений. Это продвинутый самолет. Там современная кабина и органы управления. Старые машины для этого не годятся.

Антон Лавров добавил, что важным достоинством Як-130 является относительная дешевизна его эксплуатации.

— Чем легче самолет, тем меньше топлива он потребляет и требует меньше времени и сил для технического обслуживания, — отметил специалист. — С учетом резкого расширения программ подготовки и налета курсантов финансовая составляющая становится весьма существенной.

К достоинствам Як-130 относится и возможность отрабатывать применение почти всех видов авиационного вооружения, поскольку его боевая нагрузка достигает трех тонн. Самолет может нести управляемые ракеты "воздух-воздух", ракеты "воздух-поверхность", авиабомбы.

Николай Сурков