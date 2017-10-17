Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Недопустим даже взрыв одной бомбы"

17.10.2017 Известия.ru 490 3
-2
Понравилась новость?
 0
Dvorkin_V_Z
Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru.

9–10 октября в Париже состоялась очередная 10-я сессия Международного люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. На полях форума обозреватель iz.ru побеседовал с председателем организационного комитета форума, главным научным сотрудником центра международной безопасности ИМЭМО, в прошлом директором 4-го ЦНИИ Минобороны, генерал-майором в отставке Владимиром Дворкиным.

Портал iz.ru: Владимир Зиновьевич, давайте начнем с такого вопроса. В условиях современного развития ударных стратегических средств и средств противоракетной обороны каков минимальный порядок численности боезарядов и носителей, гарантирующий нанесение противнику неприемлемого ущерба? Сейчас это 700 развернутых носителей и 1550 зарядов. Обама предлагал сократить число зарядов до 1100–1200, как мы помним.

Владимир Дворкин: Нет такой цифры. Не существует ее. Были когда-то цифры Сахарова, Макнамары. 400 зарядов мегатонного класса, которые могут быть доставлены на территорию врага, сдерживали бы его. С тех пор ситуация изменилась. Неприемлемый ущерб постоянно падал. И сейчас, по моим представлениям, недопустимым является даже взрыв одной мощной ядерной бомбы в мегаполисе. Не знаю, как на эту проблему смотрят в Китае, но на Западе сейчас неприемлемый ущерб рассматривается именно на таком уровне. Недопустим даже один взрыв, в результате которого могут погибнуть десятки и сотни тысяч людей.

— То есть сегодня даже при дальнейшем понижении этот уровень сохраняется?

— Более чем достаточный, я бы сказал.

— Если говорить о дальнейшем развитии стратегических ядерных вооружений, на ваш взгляд, возрастет ли роль и доля стратегических крылатых ракет в маломощном ядерном оснащении?

— Какого базирования?

— Как на морских, так и на воздушных носителях.

— Крылатые ракеты в ядерном снаряжении сейчас размещаются на тяжелых бомбардировщиках. Но дело в том, что если говорить о сдерживании, то основную роль здесь играют баллистические ракеты как сухопутного, так и морского базирования. Потому что провести с помощью крылатых ракет операцию по разоружающему удару крайне сложно, синхронизировать их и всё прочее. Я считаю, что их роль не будет возрастать, тем более что наращивание их численности не планируется.

— Если говорить о совершенствовании ядерных боеприпасов, тенденция к понижению их мощности с ростом точности не оказывает ли влияния на понижение порога их применения? Как стратегических, так и тактических (боеприпасов)?

— Нет, ни в коем случае, поскольку эта тенденция почти незаметна, во всяком случае, в том, что касается баллистических ракет. Американцы у себя там что-то меняют со своими бомбами B61...

— Да, модернизируют в вариант B61-12.

— Да. Но их мало. 200 штук только в Европе. И всё это происходит в русле технологических совершенствований и новшеств, не оказывающих влияния на боевые возможности и целесообразность использования.

— Если говорить о структуре российских сил ядерного сдерживания. Активно обсуждается тема возвращения боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК), возобновления их производства с ракетой на базе "Ярса". Насколько, на ваш взгляд, эта система нужна в текущих условиях?

— С технической точки зрения этот БЖРК с ракетой "Ярс" был бы, конечно, хорошим решением. Лучшим, во всяком случае, чем его предшественник с ракетой РТ-23. Беда только в том, что эта разработка стала результатом лоббирования со стороны оборонно-промышленного комплекса, а необходимости в этом никакой нет. Потому что потенциал сдерживания вполне обеспечивают мобильные комплексы того же "Ярса" и морские системы. Хороший, в общем, был бы комплекс, но он не нужен.

— Если заглянуть в прошлое, в чем, на ваш взгляд, причина длительного разрыва между принятием на вооружение шахтного "Тополя-М", который поставили в 1997-м, и мобильного, появившегося только в 2006-м? Это была нехватка средств или Минобороны ждало мобильный "Ярс"?

— Нужны были оба комплекса. Нужно было и шахты чем-то заполнять, и продолжать линейку "Тополя-М". Но с финансированием в это время было очень тяжело. В РВСН от запланированного бюджета было только 12%. Нужно было решать, распылять эти средства или бросать их на "Тополь-М". Игорь Сергеев выбрал второе и оказался прав.

— И последний вопрос. Ваша оценка мобильного ракетного комплекса "Рубеж", о котором также много говорят в последнее время, в том числе периодически всплывают обвинения в нарушении договора об РСМД.

— Нет, нарушения никакого нет. Были стрельбы, они продемонстрировали способность ракеты преодолевать отметку в 5500 км и даже больше… Но подробно я о нем говорить не хочу. Это уже закрытая информация.


Илья Крамник
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Люксембург
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
РС-26 Рубеж
РТ-23 Молодец
Компании
МИТ
Проекты
ГЗЛА
ПЖРК
РСМД
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Виктор Алексеевич
1756
№1
17.10.2017 10:16
Цитата, q
на Западе сейчас неприемлемый ущерб рассматривается именно на таком уровне. Недопустим даже один взрыв, в результате которого могут погибнуть десятки и сотни тысяч людей.
— То есть сегодня даже при дальнейшем понижении этот уровень сохраняется?
— Более чем достаточный, я бы сказал.
Ой ли?!! Вот так уж прям не пойдут на то, чтобы "стереть Россию с лица Земли", если расчёты покажут, что один наш ББ может прорвать их ПРО ?!
То есть, мы можем спокойно спать и дальше?!
Генерал Дворкин известен своим "односторонним пацифизмом".
0
Сообщить модератору
RU
Виктор Алексеевич
1756
№2
17.10.2017 10:27
Цитата, q
Хороший, в общем, был бы комплекс, но он не нужен.
Ага... Спите спокойно, жители Багдада... У нас всего достаточно. нам ничего больше не надо...
Цитата, q
Американцы у себя там что-то меняют со своими бомбами B61...
— Да, модернизируют в вариант B61-12.
— Да. Но их мало. 200 штук только в Европе.
Только что этот же самый Дворкин сказал, что один ядерный взрыв недопустим. И тут же 200 бомб - это ерунда! Ах. да.... Это же для Запада 1 бомба - много, а для нас и 200 - мало...
Надо крепко запомнить этого персонажа - генерала Дворкина!
+1
Сообщить модератору
RU
askme
201
№3
17.10.2017 10:42
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Генерал Дворкин известен своим "односторонним пацифизмом".
Я бы сказал, что активным, наглым лоббированием. Особенно явно он прокололся, когда в начале 2010-х войну Израиля и Запада против Ирана "обосновывал", также яростно "обосновывал" Евро-ПРО Ираном. На нем пробу ставить негде... БЖРК ему не нравятся. В общем, очень характерные вкусы, в четком русле, без вариантов...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 12:23
  • 14
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 17.10 12:11
  • 1
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
  • 17.10 11:54
  • 1
Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт
  • 17.10 11:48
  • 44
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 17.10 11:46
  • 1
Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов
  • 17.10 11:35
  • 1
Дрон в помощь
  • 17.10 10:58
  • 1
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
  • 17.10 10:48
  • 3
Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
  • 17.10 10:42
  • 3
"Недопустим даже взрыв одной бомбы"
  • 17.10 10:06
  • 71
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 17.10 10:05
  • 2
Лягут все
  • 17.10 09:20
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 09:19
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 08:56
  • 20
Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии
  • 17.10 08:28
  • 1103
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы