Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса



В современной войне многое зависит от уровня подготовки каждого бойца.

Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ В современной войне многое зависит от уровня подготовки каждого бойца.Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

В реальной информационной схватке Генштабы армий Союзного государства отвели свои войска в тылы

На прошлой неделе российское Минобороны подвело общие итоги прошедшего 14-20 сентября белорусско-российского стратегического учения (БРСУ) "Запад-2017". (Будем придерживаться данной аббревиатуры, ибо по первым буквам официальной – совместные стратегические учения – таковая выглядит явно неблагозвучно и недвусмысленно, о чем ее эксплуатантам следовало бы подумать). Подготовка к нему и сама практическая раскрутка сценария осуществлялись в обстановке беспрецедентно развязанной странами НАТО многомесячной информационной атаки. "Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения, – отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 6 октября в ходе селекторного совещания. – Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий. Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер".

Обратим внимание на последнее умозаключение министра. Получается, что при подготовке БРСУ и во время него разоблачать "всю эту ложь" не удавалось. Ведь что мы видели? Если борьба с тысячными бандами условных террористов – всего лишь военная игра с запланированной убедительной победой над "супостатом", то многомесячная схватка на информационных полях вокруг нее отнюдь таковой не представляется.

То были не "игрушки-пукалки", а, скаламбурим, – самая натуральная реальность! Война умов, нервов, подходов к преподнесению информации, к оценкам ситуации и быстроты реакций на нее. Ничего подобного в практике проведения маневров такого рода прежде не было. И это достойно отдельного серьезного изучения специалистами. Нижеизложенное же – попытка "НВО" проанализировать этапы этого жесткого бескровного противостояния. И, по возможности, выявить в нем не "назначенных", а истинных победителей, разобраться, чья взяла. Или еще берет, поскольку Запад хоть и остыл по поводу "Запада-2017", но клыки брылями еще не прикрыл: в забугорной прессе появляются небезынтересные аналитические выкладки по поводу минувших учений, вокруг которых было столько шума в политике и в медиапространстве.

УМЕСТНА ЛИ ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА

Сразу стоит отметить, что со стороны стран Запада и их приспешников по НАТО (и не только их, если иметь в виду Украину или, скажем, Швецию) атака началась широким единым фронтом, причем без "разведки боем" и даже не "с марша". А с места в карьер (или как с цепи сорвались), едва в марте было обнародовано сообщение об утверждении главой Беларуси Александром Лукашенко замысла учения. И с того момента изо дня в день наскоки эти велись весьма наступательно и подчеркнуто бескомпромиссно. Определенные "послабления" были сделаны лишь с началом учебно-боевых действий, когда от многочисленных журналистов уже невозможно было скрывать, какая огромная толпа военных наблюдателей присутствует во всех местах, где отрабатывались эпизоды БРСУ. Но и тогда этот "позитив сквозь клыки" нередко сопровождался, скажем так, дегтевыми политическими оговорками. Все старания белорусских и российских специалистов информационного обеспечения "Запада-2017" их натовские противники каждый раз старались извратить, свести "до плинтуса", выискать в них "тайный агрессивный смысл".

Белорусская сторона уже тоже отчасти обнародовала свой взгляд на это "скрещивание перьев". Официальный орган национального Министерства обороны "Белорусская военная газета" ("БВГ") уже вскоре по завершении игр довольно оригинально поспешила оповестить армию и общество, что в газетных, сетевых и ТВ-терках с Западом "здорово мы их умыли!" (цитата из шолоховского романа "Они сражались за родину"). С безудержным самовосхвалением сообщается, что "все детали военной информационной медиамашины отработали в ходе учения отлично": "Общее количество официальных материалов в СМИ сейчас превысило количество материалов, опубликованных по итогам всех совместных учений России и Беларуси вместе взятых… (Учений, аналогичных прошедшему БРСУ, с 2009 по 2015 годы состоялось четыре плюс не менее сотни разномасштабных полевых выходов – по настоящее время. – В.З.) А сколько было ссылок на портал Министерства обороны Республики Беларусь и "Белорусскую военную газету. Во славу Родины" – и сосчитать сложно".

Оставим в стороне столь бурлящую аж через край сверхнескромность этого посыла. Ибо очевидно, что дело в данном случае не в количестве печатных и электронных публикаций и ТВ-сюжетов в местных и уж тем более в ведомственных военных СМИ, и даже не в их качественной составляющей. Сосредоточимся на прямолинейном, в духе Comedy Club, выводе, сделанном без ссылок на какой-либо серьезный аналитический источник или, допустим, на генерала от идеологического департамента МО (стилистика и намеки "БВГ"): "Если ставить вопрос о том, кто выиграл информационную войну, а кто проиграл, то очевидно: кто солгал – тот и проиграл! То есть НИ ОДИН ИЗ ПРОГНОЗОВ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ К БЕЛАРУСИ И РОССИИ СМИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НЕ ОПРАВДАЛСЯ. Нет, мы не скажем, что все эти газеты, сайты, политики и журналисты врали своей аудитории, а выразимся в духе времени – ЭТО СРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ ОНИ ПРОИГРАЛИ. Продули. Проспали. Пропустили. Про… (дальше, читатель, придумайте сами)".

Намек, разумеется, понятен. Но насчет "все эти газеты" и прочие "про… про… про…" даже при поверхностном рассмотрении ситуации нельзя глубоко не усомниться. Ибо – как бы не напротив! Взглянем же на вещи без оголтелого шапкозакидательского ликования.

НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ

Нельзя не видеть, что западная инфоатака на учения двух союзных стран, если переиначить известную "свидетельскую клятву", спервоначала строилась на лжи, только на лжи и ни на чем, кроме лжи! На лжи в третьей степени. Плюс использовали остапо-бендеровское – "Побольше цинизма!". А кто посмел усомниться, что ложь и цинизм вдруг перестали быть оружием в информационной войне Запада против обеих стран и Союзного государства и двух его армий?! По отношению к БРСУ эти сестрица Ложь и братец Цинизм были применены более чем в полной мере! Ощущение такое, будто политтехнологи Старого и Нового Света и их антироссийски настроенные моськи (если не сказать шавки) в "ближнем зарубежье" вновь проштудировали гитлеровского мастера одурачивания масс доктора Йозефа Геббельса ("Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой", "Мы добиваемся не правды, а эффекта" и тому подобное). И в который раз куда как небезуспешно наложили эти пропагандистские лекала "ядовитого карлика" (как за глаза называли оного "неистового наци" в рейхе) на расстилающуюся ткань вновь подготавливаемых двусторонних учений.

Чего только стоят цифры о численности якобы тайно привлекаемых на маневры войск, коими оперировали последователи "трубача побед германской армии на Восточном фронте". Вбрасывались эти умышленные выдумки последовательно, по нарастающей. Стоило весной появиться официальным цифрам – предполагается участие в БРСУ 7,2 тыс. белорусских и 5,5 тыс. российских военнослужащих, всего 12,7 тыс. человек, – как из Вашингтона немедленно донеслось: "Не верим!" Пентагон тотчас запустил лажу, что к границам стран Балтии и ее "друзей по НАТО" может быть стянуто от 70 тыс. до 100 тыс. одних только российских военных.

И пошло! Варшава и Берлин, хоть нынче и грызутся между собой по поводу репараций за ущерб во Второй мировой войне, в один голос поддакнули: свыше сотни тысяч россиян будут "бряцать оружием" у границ альянса. Вильнюс, где у правителей год от года все расширяются глаза от измышляемой ими самими российской угрозы, "в ужасе" спрогнозировал "140 тыс. войск агрессора". Но "впереди Европы всей" (и Пентагона) оказалась – как же без нее! – Украина: ее Генштаб ничтоже сумняшеся объявил, что в учениях принимает участие аж 230–240-тысячная группировка войск, "при этом 100 тыс. из них могут оказаться на юго-западном стратегическом направлении" – то есть на украинском. Прямо "агрессия на два фронта" предвидится!

Сравним. В ходе аналогичных учений в Беларуси 2009-го (продолжалось 20 дней, 12,5 тыс. участников, из них 6 тыс. российских военных) и 2013-го (7 дней, более 12,1/2,5 тыс.) годов "повышенную обеспокоенность" ими проявляли только страны Балтии и Польша. Риторика шла в том смысле, что, мол, отдельные отрабатываемые элементы носят наступательный характер. Подметим – "отдельные элементы" учений, но не все они. А вот до "изобретения" поистине фантастических цифр тогда никто не додумывался, так, были прикидки, но не всерьез. На этот же раз…

Вот генштабы дружественной "двойки" информируют, что в Беларусь приедет 3,1 тыс. российских участников со своими вооружением и техникой – "98 боевых танков, 104 боевых бронированных машины, 32 единицы артиллерии и реактивных систем залпового огня, 27 самолетов и вертолетов". И атлантистами мгновенно запускается утка, что, во-первых, россвойск прибудет в Синеокую в разы больше, а во-вторых, по окончании отработки совместных действий они не уйдут, а останутся с целью "оккупации Беларуси". На этом этапе забугорные кукловоды подключили к делу своих белорусских марионеток – "борцов с режимом" внутри страны. И те уже в июне организовали первую антивоенную "акцию протеста".

Наконец, дошло до того, что в самый разгар учений, 18 сентября, президент Литвы Даля Грибаускайте столь испереживалась, что рванула в Нью-Йорк, где какими-то правдами и неправдами заполучила на беседу тет-а-тет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Президентша, судя по сообщению ее пресс-службы, не придумала ничего более недосужего, чем попытаться донести до крупнейшего заокеанского международного руководителя, озабоченного событиями в реальных проблемных точках мира (Сирия, Афганистан, Северная Корея), свой бесконечный испуг по поводу проходящего в России и Беларуси стратегического учения: "Глава государства проинформировала генсека ООН о действиях России на границе Литвы, ситуации с безопасностью в регионе и угрозе, которую создают агрессивные учения "Запад" людям всего мира. Президент утверждает, что мировым лидерам, главам международных организаций важно предоставлять объективную информацию из первых уст о том, что происходит в нашем регионе (и с этим трудно не согласиться, однако объективностью из уст литовского лидера даже и не пахло. – В.З.). Грибаускайте рассказала Гутерришу, что реальное моделирование конфликта со странами НАТО, сокрытие масштабов и сценариев учений, дислокации военных и тактических вооружений (про эти странные вооружения – "военные и тактические" – наверное, для пущего устрашения. – В.З.), не конвенциональные действия явно свидетельствуют об агрессивном и наступательном характере учений "Запад-2017". При этом главу Литвы, похоже, нимало не смущало, что "в час смертельной опасности" для своего государства она находится не со своим народом у берегов Балтики, а через океан – на другом материке, за 7 тыс. км от столицы родной страны.

И это произносилось ею в тот час, когда непосредственно в каждом районе учений уже торчали буквально толпы военных наблюдателей, в том числе и литовских, и в один голос уже признавали открытость белорусско-российской военной игры. И о соответствии ее заявленным военными ведомствами союзного "дуэта" данным.

А официальный представитель Пентагона в Москве Мишель Балданса еще накануне заявила: "Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности происходящих учений". При этом она, правда, отметила, что "официальные данные Москвы и Минска относительно масштабов учений не совпадают со сведениями СМИ, что побуждает нас пристально следить за этими учениями, чтобы выявить любые различия между заявленными данными об участии военнослужащих и техники с действительными сведениями". О том, что СМИ почерпнули сведения, вброшенные самим военным ведомством США, официальная дама разумно умолчала. В дальнейшем "любые различия" так и не были выявлены, но дело на площадке ООН было уже сделано.

Грибаускайте в Нью-Йорке также поучала генсека, что "в последнее время реакция ООН на нарушения международного права является недостаточной и организация не выполняет свою миссию в полном объеме". При этом пресс-служба гордо подчеркнула, что "литовский президент – единственная из глав стран, испытывающих угрозы учений "Запад", – получила возможность в ходе сессии представить ситуацию напрямую главе ООН". Стоит предположить, что после этого общения генсек Гутерриш столь испугался, что от страха потерял дар речи. Во всяком случае, он не проронил ни ползвука по поводу "несчастности" стран, трепещущих в преддверии "российской агрессии".

Но сам факт каков! Достойная восхищения информационная атака! Геббельс бы аплодировал... Ведь даже сам постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя "не догадался" просветить Гутерриша относительно "полной неагрессивности и широкой транспарентности" российско-белорусских стратегических учений. Видать, МИД ему на сей счет ЦУ не дал.

ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ АТЛАНТИСТОВ

Сразу легко просматривались следующие вещи.

Войсковая компонента Западного военного округа – округленно 400 тыс. солдат и офицеров. То есть если принять за чистую монету выше приведенные "данные украинской разведки", то "зашевелилось" бы больше пол-округа. Или треть, если поверить литовским "военным аналитикам".

Скрыть такие перемещения при современных возможностях контроля не представляется возможным. Что в НАТО отлично знали, когда давали старт информационной заведомо клеветнической кампании. Как и однозначно изначально понимали, что: а) никакой "российской агрессии" не предвидится; б) все военнослужащие и техника войск РФ по окончании игр непременно удалятся в свои казармы и автопарки.

Поэтому наивно представлять, будто бы атлантисты всерьез просчитывали варианты, что им делать, "если Россия все-таки нападет".

В этой связи показательны хотя бы слова еще одной из самых озабоченных "российской военной угрозой" – президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила в Люксембурге журналистам (уже, правда, после завершения "Запада-2017"), что сегодня она считает нереальным нападение России на республику. Даже несмотря на то, что, "к сожалению, Россия является непредсказуемым государством, которое не признает собственную подпись на международных договорах".

А популярный польский журнал Polityka в эти дни писал, что "хотя НАТО начало реагировать на российские военные учения, однако альянс до сих пор не может перебросить за три дня 100 тыс. человек или внезапно поднять на ноги любую бригаду". Что это значит? А то, что в штаб-квартире североатлантистов в Брюсселе сразу не видели из ряда вон опасности от "шевелений" немногочисленного контингента белорусско-российских войск вблизи пограничной линии размежевания двух антагонистических лагерей. Кроме того, ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Украине, ни тем более в Германии повышенной боевой готовности в национальных армиях в связи с "возможной российской агрессией в ходе учений "Запад-2017" не объявлялось", о чем несколько раз заявляли министры обороны этих государств.

В странах НАТО в преддверии крупных маневров союзной "двойки" разве что лишь очень умеренно размахивали жупелом российской угрозы по-над головами своих сограждан – зачем же было доводить их до степени паники – себе дороже!

Тот же журнал Polityka даже логично в мировом масштабе объяснил читателям, почему Вашингтону весьма невыгодно признать за Москвой "именно такой размах учений "Запад", как Россия обещала ОБСЕ" (то есть 12,7 тыс. официально заявленных участников, а не 70–340 тыс., как напрогнозировали Пентагон, британцы, немцы, балтийцы и Генштаб Незалежной). "В этом случае, – аргументировалось в издании, – в западных странах могут решить, что Москва заслуживает доверия и с санкциями пора покончить. Затем может последовать согласие на появление в Донбассе голубых касок. Когда позиция Асада в разрушенной Сирии укрепится, россияне будут готовы уйти из Ближнего Востока (такую показную операцию они уже однажды устраивали). Если одновременно они пообещают Дональду Трампу решить дело с КНДР, американский президент сможет пойти на сделку". О разумеющемся ответе на подтекстовый вопрос: "А оно нам, Европе, все это перечисленное, надо?!" – догадываться не приходится.

Таким образом, как представляется, цели информационного цунами на учения Союзного государства заключались отнюдь не в том, чтобы запугать граждан собственных стран и побудить их "в случае агрессии" взяться за оружие. Одна из них – возможно, главная – состояла в том, чтобы, с учетом психологии и менталитета россиян и белорусов, дискредитировать эти учения в глазах самих военных той и другой страны, побудить их "опомниться". И если не отменить учения вовсе, то перенести их, скажем, на следующий год. А если не это, то хотя бы заметно сократить число участников – прежде всего за счет российских военных. То есть на определенном этапе данное информационное давление обрело признаки давления психологического. И, как представляется, генштабы в чем-то пошли на попятную. Ниже мы это покажем.

Заметно, что значительный нажим шел опосредованно на президента Синеокой Александра Лукашенко. На Западе его уже хорошо изучили. Его конек – "Давить на меня бесполезно!" Но это если напрямую, в лицо. А если "не так грубо"? Массированными ежедневными информационными вбросами, а также эпистолярностью по официальным каналам (Батьке даже небезызвестный "ястреб" Джон Маккейн писал – подробнее см. "НВО" № 21 за 2017 год) его побуждали "дрогнуть" и закрыть въезд в страну российским военнослужащим и вооружениям. К чести белорусского Батьки, удар он в основном выдержал.

Поэтому "радоваться" тому, что "НИ ОДИН ИЗ ПРОГНОЗОВ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ К БЕЛАРУСИ И РОССИИ СМИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НЕ ОПРАВДАЛСЯ", по крайней мере не имеет смысла. Ибо, повторимся, западники изначально знали, что ничего из того, что они понапридумывали относительно двусторонних военных игр ("агрессия" и "оккупация Беларуси российскими войсками после учений"), не случится ни при каких обстоятельствах. Войсковые провокации же устраивать натовцы не собирались. Сама информационная истерия вокруг "Запада-2017" – и есть большая, хорошо продуманная и как по нотам разыгранная провокация. Которой, как теперь видно, белорусская сторона и отчасти российская противодействовали не самыми эффективными методами.

ГЕНШТАБАМ ПРИШЛОСЬ УЧИТЫВАТЬ…

Разрабатывающие план "Запада-2017" генштабы двух армий, особенно белорусский, по мере приближения дня старта БРСУ заметно тушевались перед столь напористой западной атакой на предстоящие маневры. И, по некоторым данным, вносили определенные коррективы, дабы "не особенно раздражать наших западных партнеров". К июлю эти скорректированные в угоду "обеспокоенности нашими учениями западных стран" планы были наконец сверстаны и отчасти "доведены до сведения заинтересованных сторон". И атака по дискредитации учений грянула с новой силой. Генштабы реагировали.

Так, по ряду признаков можно понять, что территориальный масштаб учений и их практическое наполнение изначально рассматривались несколько шире, чем в предлагаемом еще в мае варианте. И что финальный аккорд с участием главы белорусского государства должен был прозвучать не на находящемся глубоко внутри страны 227-м Борисовском полигоне, что в центре страны (73 км на северо-восток от Минска, 330 км до Польши, 290 – до Украины, 180 – до Литвы), а "поближе" к государственной границе. Хотя бы на 230-м Обуз-Лесновском под Барановичами (140 км от рубежа с Польшей) – наиболее используемой в Беларуси площадке для подобного рода учений. А то и на "Гожском" (27 км на север от Гродно) – 21 км до Польши, 10 км до Литвы.

Да и вообще все шесть задействованных под "Запад-2017" белорусских полигонов были "глубоко в тылу". В любом учении, конечно, хватает условностей. Но все же сторонним военным специалистам было "несколько диковато" наблюдать, скажем, отработку действий пограничников по прикрытию участка госграницы черт-те где от настоящих линий размежевания стран. А именно на полигоне Лосвидо 103-й бригады Сил специальных операций, что под Витебском: отсюда 593 км до Польши, 355 – до Украины, 215 – до Литвы, 197 – до Латвии. В то время как до белорусско-российского рубежа (на котором, как известно, отсутствует всяческая пограничная инфраструктура) всего 45 км. Впрочем, может, так было задумано: вдруг условные диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные формирования, которых здесь блокировали, проникли со стороны РФ – так сказать, откуда их вовсе не ждали.

В середине учений начальник департамента международного военного сотрудничества МО РБ генерал-майор Олег Воинов на специально проведенном брифинге для аккредитованного атташата и прочих наблюдателей подтвердил, что шесть "партизанских" учебных площадок были выбраны не случайно: "При определении районов практических действий войск для исключения напряженности в отношениях с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией принципиально выбраны полигоны, находящиеся на значительном удалении от государственной границы".

Слышавшие это да услы… а вот и ошибемся, если напишем "услышали". Ни единое из западных СМИ не отметило этого факта. Накал нападок по-геббелесовски сбит не был. Писали о том, что "элементы агрессии отрабатываются сразу на девяти российских и белорусских полигонах", умалчивая, что все они находятся "на значительном удалении от государственной границы".

Со своей стороны, российский Главковерх тоже не стал "сильно злить гусей". Он проинспектировал действия войск на 135-километровом удалении от натовской Эстонии – на 33-м общевойсковом полигоне Западного военного округа (140 км на юг от Санкт-Петербурга, в нескольких километрах западнее Луги). Не поехал на задействованный в БРСУ 714-й центральный полигон российских ВДВ ("Струги Красные", в 67 км на северо-восток от Пскова, в 95 км до Эстонии). И уж тем более воздержался от посещения находящегося в Калининградской области полигона Правдинский (7 км на север от центра городского округа Правдинск, 17 км – до границы с Польшей, 82 км – до российско-литовской). Кстати, на Правдинском вообще особо не шумели – здесь в рамках БРСУ прошло лишь тактическое учение мотострелковых подразделений Балтийского флота.

Любопытно и то, что впервые с 2009 года белорусский и российский президенты не наблюдали за финальной фазой, что называется, из одного бинокля, а разделились. Лукашенко объяснил это тем, что заранее договорился с Путиным о таком контроле: "Сначала планировалось совместное присутствие на учении, но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов – где они работают, как. Основная фаза действительно здесь, у нас в Беларуси, но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области".

Определенная логика в этом просматривается. Однако, не строя версий, почему российский коллега Батьки не глянул еще и основную фазу БРСУ и какова истинная подоплека того, почему главковерхи разъехались по разным "основным" точкам, напомним вот о чем. На "Западе-2009" за учебным "последним и решительным боем" они наблюдали вместе (в Беларуси). А на "Западе-2013" сначала проинспектировали войска двух стран в Синеокой (кстати, аккурат на приграничном полигоне Гожа), а оттуда полетели на вертолете на учебное поле на побережье Балтики, где был организован "второй главный этап" учений. Помнится также и вот что. Когда в свое время российский Верховный вопреки достигнутой и проанансированной договоренности вдруг не приехал на крупные маневры "Щит Союза – 2006", белорусский Батька наблюдал за ними в "гордом одиночестве", будучи чернее тучи, а потом в своей эмоциональной манере высказал "все, что он думает" по этому случаю; обиделся он тогда на своего российского коллегу.

Возможно, в играх должно было быть задействовано больше, чем 3,1 тыс. россиян (например, в "Западе-2009" их участвовало 6 тыс.). Кстати, их преимущественно разместили как раз под Борисовым, а не в казармах военных городков вблизи напуганных "российским нашествием" Литвы, Польши и Украины.

В этой связи примечательно, что не успел еще развеяться пороховой дым над полями сражений "Запада-2017", как 25 сентября в Минск вновь поспешили российские десантники, дабы совместно с белорусскими спецназовцами провести тактико-специальное двухнедельное учение. Это дало повод некоторым западным наблюдателям тотчас обвинить Москву и Минск в том, что "значительная часть российских войск после учений "Запад-2017" осталась на территории Беларуси".

В свою очередь, на полигон российских ВДВ Струги Красные 28 сентября на 16-дневные тактические учения прибыл белорусский 317-й парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады – со средствами усиления, включая бронетранспортеры. Не может не возникнуть "подозрения", что на стратегических учениях, прошедших с 14 по 20 сентября, десантники чего-то не сыграли и решили столь своеобразно как бы продолжить "Запад-2017".

Не случилось и предполагаемого массового выхода кораблей Балтийского флота с участием морских пехотинцев. Вместо этого Балтфлот в июне-июле провел два локальных учения с целью выполнения тактических задач. Примечательно, что если каждый раз летом на морские полигоны привлекалось "до 30 кораблей", то на маневры "Запад-2017" вышло всего 10 корветов, тральщиков, ракетных катеров и столько же различных судов вспомогательного флота. Для сравнения: в "Западе-2009" условного врага громили 30 боевых кораблей и около 20 судов обеспечения сразу трех флотов – Балтийского, Северного и Черноморского.

Возможно, именно подобная практика Москвы и Минска позволила командующему сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанту Бену Ходжесу 2 октября выразить уверенность, что российско-белорусское военное командование "разбило маневры на несколько малых учений с целью обойти нормы международного права в сфере наблюдений за крупными военными играми": "Однако, с профессиональной военной точки зрения, эти малые учения на самом деле все были взаимосвязаны". На этом основании он предположил, "что, возможно, свыше 40 тыс. военнослужащих были задействованы в этих общегосударственных учениях".

Научно-исследовательский институт оборонных исследований ВС Великобритании по итогам маневров обнародовал свой "объективный" вывод: "По независимым оценкам, в учениях приняло участие около 70 тыс. военнослужащих". Хороша же "научная" формулировка – "по независимым оценкам"! Что ж украинские-то столь же "независимые" домыслы не использовали?

В обоих военных ведомствах никакой реакции на эти выводы "по итогам БРСУ" не последовало. А зря. Возразил же официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков начальнику украинского генштаба генералу армии Виктору Муженко, когда тот в конце сентября безапелляционно заявил Reuters, что Россия не стала выводить военных с территории Беларуси после завершения военных учений. И ведь хорошо возразил: "Утверждения о "спрятанных" в Белоруссии российских войсках демонстрируют всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск – повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба! Если это результат перехода украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, то такая украинская армия может оказаться прямой и явной угрозой для самого Североатлантического альянса". Белорусский же Генштаб как в рот воды набрал, отмолчался на измышления Муженко.

В этом смысле отнюдь не оправдалось убеждение Александра Лукашенко, высказанное им 20 сентября по завершении маневров, что после них "через неделю, кода все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские, этот вопрос отпадет сам по себе". Тогда же он посоветовал тем, кто предпринимал попытки дискредитации белорусско-российских учений, "хотя бы научиться делать это по-настоящему".

Стоит заметить, что это довольно необъективная оценка реального, а отнюдь не условного противника в информационной войне вокруг "Запада-2017". Атлантисты вели ее очень даже "по-настоящему" – истинно по-геббельсовски! Однако Лукашенко скорее всего под "по-настоящему" имел в виду правдивость. Но как раз этого-то от "наших западных партнеров" ждать и не приходилось. И не придется. А значит, требуется вырабатывать свои действенные контрспособы против подобного рода информационных кампаний Запада.

Владимир Зуев