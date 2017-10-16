Если даже Баку приобретет "Полонез", армянская сторона должна первой нанести удар (Armtimes.com, Армения)



Реактивная система залпового огня "Полонез" на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.

Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Реактивная система залпового огня "Полонез" на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

С девятого октября с официальном визитом в Белоруссии находился министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. В течение всего визита и белорусские, и российские, и азербайджанские СМИ активно обсуждали вопрос приобретаемой Азербайджаном у Белоруссии новой партии вооружений. В прессе основной акцент ставился на вопросе поставок Азербайджану реактивных систем залпового огня "Полонез" белорусско-китайского совместного производства.

Конечно, пока ни с белорусской, ни с азербайджанской стороны никаких намеков на это или подтверждений, что Белоруссия будет поставлять Баку системы "Полонез", не было.

"По моему личному впечатлению, Азербайджан, если даже рассматривает возможность такой покупки, то это решение в первую очередь носит пропагандистский характер. В Азербайджане реактивные системы залпового огня настолько разнообразные и хаотичные, что такие покупки с точки зрения военной логики создают серьезные логистические проблемы. У них есть "Касирга" турецкого производства, израильско-казахстанские "Иксы", "Смерчи"", естественно, у них есть "Град" и так далее и тому подобное - непонятное разнообразие средств. Если добавить к этому "зоопарку" еще и "Полонез" - это в большей степени пропаганда, троллинг Армении, устрашение",- отметил военный эксперт, координатор сайта razm.info Карен Вртанесян.

Вовсе не исключено, что это было ответом на начавшиеся в Армении "анти-ЕАЭС-овские" процессы, в виде военно-политического шантажа. То есть, не исключается, что Россия устами Батьки пытается дать понять Армении какие вооружения могут продать ее союзники ее врагу и перевернуть, таким образом, военный баланс и политические реалии.

В любом случае, если даже Азербайджан сейчас не приобретет системы "Полонез", то рано или поздно кое-что такого же предназначения откуда-то достанет. Следовательно, необходимо рассмотреть вопрос - что же изменит приобретение Азербайджаном таких вооружений?

Эти установки считаются одними из реактивных систем залпового огня самого дальнего поражения, и по оценкам экспертов, Азербайджан желает приобрести такое вооружение в противовес имеющимся у Армении "Искандерам".

"Теоретически, это реактивные системы залпового огня, и если Азербайджан приобретет такие системы, это, конечно, определенным образом повлияет на военный баланс в регионе. Следовательно, это приведет к некоторым военным проблемам, но к каким конкретно - не могу сказать, для этого необходим специальный анализ. В любом случае, такие системы в основном предназначены больше для разрушения населенных пунктов. Для борьбы против этого нужно иметь пропорциональные средства и, в случае применения со стороны противника такого вооружения, нужно нанести пропорциональный удар. А Армения имеет "Искандеры"", - отметил военный эксперт, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Оганнисян.

То есть, в случае появления систем "Полонез" в Азербайджане, с дальностью поражения в 200 километров, вся территория Армении, северные районы - с территории основного Азербайджана, центральные и южные районы, в том числе столица Ереван и Араратская долина - с территории Нахиджевана, окажутся под угрозой прямого огня.

"Это показывает, что Азербайджан прогнозирует следующую войну или следующую эскалацию войны не только на границе с Карабахом, но и в самой Республики Армения, потому что в обратном случае такое вооружение не имеет смысла. Это довольно серьезным образом дестабилизирует общую ситуацию и может представлять серьезную угрозу для Армении", - отметил политолог, чрезвычайный и уполномоченный посол Ара Папян.

Вообще, дальнобойные вооружения, которыми любая страна хотя бы теоретически может нанести удары по любой точке на территории страны-противника, в первую очередь сокращает время, за которое противник может принимать решения. А в вопросе принятия военно-политических решений, особенно во время войны, имеют значение даже секунды. Имеющиеся в арсенале Армении ракеты "СКАД" и "Искандеры", например, и особенно "Искандеры", решают именно эту задачу, потому что имеющимися у Азербайджана средствами невозможно сделать уязвимой всю территорию Армении, а армянские средства позволяют сделать уязвимой любую точку Азербайджана. И если Азербайджан приобретет "Полонез", это преимущество армянской стороны в какой-то мере будет нейтрализовано, даже учитывая то, что, например, "Искандеры" являются управляемым и сверхточным оружием, а "Полонез" - направляющаяся, но не управляемая система.

В техническом плане, борьба системами противоракетной обороны против таких вооружений становится неэффективной. Не так, чтобы контрмер, в виде систем противоракетной обороны, не существует. Просто они слишком дорогие, а ракеты РСЗО несравненно дешевле, и здесь военно-экономическая составляющая нарушает равновесие в пользу "Полонеза".

Теоретически Армения может сделать также то, что сейчас делает Израиль - формировать систему противоракетной обороны по всей территории страны, конечно осознавая, что это будет очень дорого стоить для страны и экономики, и еще остается вопрос - имеются ли вообще такие ресурсы или нет? Но и после этого, не ясно будет ли нейтрализована угроза даже в этом случае?

Кроме того, стоит вопрос - что должно быть мощнее "Искандеров", чтобы служить в качестве сдерживающего фактора для Азербайджана. Естественно - вооружения тотального уничтожения.

Вовсе не случайно Ара Папян отмечает, что в Армении имеются ядерные отходы, есть "Искандеры" и теоретически можно их совместить, и тогда это может стать довольно серьезной угрозой для врагов. Это теоретическое суждение, но только вооружение более высокого уровня или угроза тотального уничтожения может удерживать противника в вопросе нанесения первого удара. А в случае Азербайджана нет даже сомнений, что без удерживающего фактора он рано или поздно, безусловно, развяжет широкомасштабную войну. Другой вариант - пойти на радикальный шаг, в частности, нанести предотвращающий удар первыми.

"Нужно понимать, что рано или поздно мы вынуждены будем принимать очень жесткие меры по отношению к Азербайджану, потому что Азербайджан сам делает так, чтобы роль нормального, цивильного арсенала постепенно сходила на нет. В военном плане самым эффективным способом противодействия такой угрозе является контрнаступление. Если Азербайджан все время пытается показать, что в любую секунду готов прибегнуть к каким-то мерам, то будет полностью логичным, если армянская сторона в данном случае предприняла контрмеры. Конечно, я говорю теоретически, но логично, например, нанесение ударов по Нахичевани, чтобы противник не мог первым наносить удары из Нахичевани", - уверен военный эксперт Карен Вртанесян.

Сопоставляя постоянные воинственные заявления руководства Азербайджана, угрозы войны и приобретение Азербайджаном вооружений, можно с уверенностью утверждать, что опасность войны растет каждую секунду.

При таком раскладе не приходится завидовать людям, принимающим решения с армянской стороны, они стоят перед принятием сложных и очень опасных решений. В любом случае, они не могут ни рассматривать также возможность радикальных действий.

Геворг Авчян