17-я "Вирджиния" получила имя



USS South Dakota.

Источник: navy.mil USS South Dakota.Источник: navy.mil

Корпорация General Dynamics подготовила для американского флота уже 17-ю атомную подлодку типа Virginia. Вчера, 15 октября, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что в Гротоне (штат Коннектикут) прошла торжественная церемония "крещения" субмарины.

Подводная лодка, получившая имя USS South Dakota, была заложена в 2013 году и, согласно контракту, должна быть передана американскому флоту в августе 2018 года. "Спонсором" новой субмарины является жена губернатора штата Южная Дакота Дини Демпси, в ходе церемонии символически разбившая бутылку шампанского о её борт.

Новая атомная подлодка является уже третьим боевым кораблем с названием South Dakota в составе ВМС США. "Южная Дакота" получила бортовой номер SSN 790 и является 17-й из 48 запланированных к постройке и 7-й субмариной модификации Block III типа Virginia.

Американские атомные подлодки класса Virginia серии Block III отличаются от предыдущих моделей модифицированной носовой частью, в которой размещен сонар новой конструкции, имеющий не сферическую, а подковообразную антенну. Кроме того, субмарины этой серии имеют не двенадцать (как подлодки предыдущих серий), а всего две ракетные шахты диаметром около 2,2 м с пусковыми установками револьверного типа, в каждой из которых размещено шесть крылатых ракет Tomahawk BGM-109. Помимо этого, лодка вооружена четырьмя торпедными аппаратами. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

South Dakota относится к категории малошумных подлодок, предназначенных для борьбы с наземными целями, вражескими кораблями на больших и малых глубинах, включая выполнение специальных операций в прибрежных водах. Лодка оборудована специальными шлюзовыми камерами для водолазов и управляемых подводных дронов. На корпусе субмарины имеются специальные палубные крепления для размещения маломерных подводных аппаратов. Субмарина может вести разведку, доставлять к побережью подразделения специального назначения, выполнять постановку помех и подводное минирование, а также другие виды подводных работ (например, поисково-спасательные).