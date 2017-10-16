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17-я "Вирджиния" получила имя

17.10.2017 Warspot 203 0
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USS South Dakota.
USS South Dakota.
Источник: navy.mil

Корпорация General Dynamics подготовила для американского флота уже 17-ю атомную подлодку типа Virginia. Вчера, 15 октября, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что в Гротоне (штат Коннектикут) прошла торжественная церемония "крещения" субмарины.

Подводная лодка, получившая имя USS South Dakota, была заложена в 2013 году и, согласно контракту, должна быть передана американскому флоту в августе 2018 года. "Спонсором" новой субмарины является жена губернатора штата Южная Дакота Дини Демпси, в ходе церемонии символически разбившая бутылку шампанского о её борт.

Новая атомная подлодка является уже третьим боевым кораблем с названием South Dakota в составе ВМС США. "Южная Дакота" получила бортовой номер SSN 790 и является 17-й из 48 запланированных к постройке и 7-й субмариной модификации Block III типа Virginia.

Американские атомные подлодки класса Virginia серии Block III отличаются от предыдущих моделей модифицированной носовой частью, в которой размещен сонар новой конструкции, имеющий не сферическую, а подковообразную антенну. Кроме того, субмарины этой серии имеют не двенадцать (как подлодки предыдущих серий), а всего две ракетные шахты диаметром около 2,2 м с пусковыми установками револьверного типа, в каждой из которых размещено шесть крылатых ракет Tomahawk BGM-109. Помимо этого, лодка вооружена четырьмя торпедными аппаратами. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

South Dakota относится к категории малошумных подлодок, предназначенных для борьбы с наземными целями, вражескими кораблями на больших и малых глубинах, включая выполнение специальных операций в прибрежных водах. Лодка оборудована специальными шлюзовыми камерами для водолазов и управляемых подводных дронов. На корпусе субмарины имеются специальные палубные крепления для размещения маломерных подводных аппаратов. Субмарина может вести разведку, доставлять к побережью подразделения специального назначения, выполнять постановку помех и подводное минирование, а также другие виды подводных работ (например, поисково-спасательные).
16.10.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
Проекты
Virginia АПЛ

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