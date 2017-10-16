Украинские инженеры добавили точности АК и СВД
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Винтовка KSO-2008.
Источник: defence-blog.com
Украинская компания Stiletto Systems, известная своими бронебойными пулями, взялась за доработку оружейных систем. Вчера, 15 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что на выставке "Оружие и безопасность", проходившей на прошлой неделе в Киеве, были презентованы винтовки KSO-2008 и KO-016.
KSO-2008 является модернизацией советской снайперской винтовки СВД. По заявлению производителя, прицельная дальность этого оружия составляет 1000 м, а на дистанции 200 м рассеивание от точки прицеливания не превышает 2,1 см.
KO-016 является модернизацией автомата АК-47. Разработчики снизили скорострельность оружия (до 100 выстрелов в минуту), при этом существенно повысив его точность – при использовании оптических прицелов дальность прицельной стрельбы может составлять до 800 м. При этом на дистанции 100 м пули ложатся в круг диаметром 2,5 см.
|Винтовка KO-016.
|Источник: defence-blog.com
В Stiletto Systems указывают, что использовали популярные в Украине оружейные системы, при этом существенно переработав автоматику оружия и работу затворной группы. Кроме того, изменениям подверглись стволы винтовок, что позволило значительно повысить их точность.
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16.10.2017
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