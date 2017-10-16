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Украинские инженеры добавили точности АК и СВД

17.10.2017 Warspot 275 0
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Винтовка KSO-2008.
Винтовка KSO-2008.
Источник: defence-blog.com

Украинская компания Stiletto Systems, известная своими бронебойными пулями, взялась за доработку оружейных систем. Вчера, 15 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что на выставке "Оружие и безопасность", проходившей на прошлой неделе в Киеве, были презентованы винтовки KSO-2008 и KO-016.

KSO-2008 является модернизацией советской снайперской винтовки СВД. По заявлению производителя, прицельная дальность этого оружия составляет 1000 м, а на дистанции 200 м рассеивание от точки прицеливания не превышает 2,1 см.

KO-016 является модернизацией автомата АК-47. Разработчики снизили скорострельность оружия (до 100 выстрелов в минуту), при этом существенно повысив его точность – при использовании оптических прицелов дальность прицельной стрельбы может составлять до 800 м. При этом на дистанции 100 м пули ложатся в круг диаметром 2,5 см.


Винтовка KO-016.
Источник: defence-blog.com

В Stiletto Systems указывают, что использовали популярные в Украине оружейные системы, при этом существенно переработав автоматику оружия и работу затворной группы. Кроме того, изменениям подверглись стволы винтовок, что позволило значительно повысить их точность.
16.10.2017
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Страны
Украина
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
АК-74 "Калашников"
СВД
Система поражения "Ратник"

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