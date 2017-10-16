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Украинский флот разработал «тактику» нападения на российские корабли

17.10.2017 Деловая газета "Взгляд" 335 0
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Катер БК-01 проекта 58150 «Гюрза-М»
Головной строящийся для ВМС Украины на ПАО «Завод «Ленинская кузница» малый артиллерийский бронированный катер БК-01 проекта 58150 «Гюрза-М» после спуска на воду. Киев, 11.11.2015.
Источник: ventorum / forums.airbase.ru

Руководство украинских ВМС разработало тактику нападения на российские корабли: речь идет о «Волчьей стае» или «Москитном флоте» – когда боевые катера атакуют с нескольких сторон.


«Волчья стая» означает, что мы можем вшестером броситься на больший корабль противника», – приводит ТСН слова командира бронекатера Александра Регула.


Отмечается, что эта тактика не является изобретением украинских моряков. Большой корабль окажется не в состоянии держать на прицеле и вести огонь по нескольким целям одновременно.

Шесть катеров, которые составляют «Волчью стаю», называют также «Москитный флот», так как он малозаметен.


На учениях украинские катера атаковали условного «агрессора». Командир судна «Черкассы» Юрий Федаш заявил, что Украине необходимо постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением.


Отмечается, что Украина уже получила несколько новых боевых катеров, а скоро будет еще три или четыре.


При этом в сюжете ТСН военные признаются, что у украинских ВМС есть намерение вернуть стратегические газовые платформы, которые отошли России вместе с Крымом, в том числе с применением боевых катеров.


В конце сентября командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что флоту его страны нужны противолодочные корабли для защиты от российских субмарин.


В апреле капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у Украины были подводные лодки, она якобы легко бы разгромила Черноморский флот России, в ответ депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал Киеву воздержаться от шуток по поводу Черноморского флота, предупредив, что решение украинских субмарин направиться к берегам Крыма стало бы для них «походом в один конец».


Сергей Гурьянов
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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