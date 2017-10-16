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Российские МРК "Овод" получили уникальную систему управления артиллерийским огнем "Багира"

17.10.2017 ЦАМТО 336 0
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МРК "Мороз"
Малый ракетный корабль "Мороз" проекта 1234.1, шифр «Овод-1».
Источник: znaki-flot.ru

ЦАМТО, 16 октября. Российские малые ракетные корабли "Овод" получили уникальную систему управления артиллерийским огнем "Багира". Она позволяет поражать за считаные секунды наземные, надводные и даже воздушные цели днем и ночью в любую погоду, пишут "Известия".

По словам экспертов, малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 "Овод" – одни из самых опасных для противника единиц российского флота. Они способны наносить внезапные ракетные удары и тут же отходить. А за счет "Багиры" уникальные возможности "Оводов" серьезно возрастут, отмечает газета.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе Военно-морского флота, "Багиры" уже получили малые ракетные корабли Тихоокеанского и Балтийского флотов. Также в скором времени они пополнят бортовое оборудование североморских и черноморских "Оводов".

По данным "Известий", МРК Тихоокеанского флота впервые испытали новейшую систему управления огнем летом нынешнего года в ходе учений на Камчатке. Экипажи 114-й бригады ТОФ успешно поразили все наземные и надводные цели.

МРК проекта 12341 "Овод" – это небольшие корабли. Их водоизмещение чуть более 700 т, а длина менее 60 м. Главный калибр кораблей – противокорабельные крылатые ракеты П-120 "Малахит". Помимо ракет, на "Оводах" стоят 76-мм автоматическая пушка АК-176 и 30-мм зенитный автомат. Скорострельность АК-176 доходит до 130 выстр./мин., дальность стрельбы – почти 15 км.

"Багира" – это сложный комплекс. На надстройках корабля устанавливаются многофункциональные радары, а также оптико-электронная система. Специальная вычислительная система установлена внутри корпуса корабля. "Багира" берет под свое управление артиллерийские системы. Система прекращает огонь только после того, как цель будет уничтожена, пишут "Известия".

По данным газеты, в настоящее время в российском Военно-морском флоте более десятка малых ракетных кораблей "Овод".
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Х-59
Проекты
1234 Овод
БФ
Военные учения
ТОФ

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