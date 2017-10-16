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Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперов

17.10.2017 ЦАМТО 168 0
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Российские саперы в Сирии
Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 16 октября. Международный противоминный центр Вооруженных Сил РФ с февраля по настоящее время подготовил и экипировал более 800 сирийских саперов. Об этом сообщил начальник центра полковник Игорь Михайлик.

"В этом году мы подготовили более 800 сирийских саперов, которые уже приступили к работе. Все выпускники оснащаются российской экипировкой и оборудованием", – сказал он.

И.Михайлик также отметил, что подготовка саперов проходит в филиале противоминного центра на территории сирийской провинции Хомс.

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.10.2017
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Россия
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