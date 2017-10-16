Самолет СР-10 - это уникальный проект для России - эксперт



УТС СР-10.

Источник: РИА Новости/ Евгений Одиноков УТС СР-10.Источник: РИА Новости/ Евгений Одиноков

Проектирование СР-10 было начато частной компанией, на частные средства, а уже потом к проекту подключились ВКС. В новейшей российской истории такого еще не было.

Поставки учебно-тренировочного самолета СР-10 в войска запланированы на следующий год. О том, почему это уникальное событие для отечественной авиации, сайту ТРК "Звезда" рассказал авиаэксперт Владимир Карнозов.

Самолет предназначен для начальной, средней и повышенной подготовки пилотов и может использоваться в том числе для отработки полетов на больших углах атаки. Но, пожалуй, главной особенностью этого проекта является то, что впервые в российской современной истории в войска поступит самолет, созданный частной компанией.

"Нужно подчеркнуть, что проектирование самолета было начато в инициативном порядке частной компанией, на частные средства, а уже потом, в процессе его создания, к проекту подключились Воздушно-космические силы России. А привлечь к такому проекту Министерство обороны очень сложно. И в новейшей российской истории такого еще не было", - рассказал Карнозов сайту ТРК "Звезда".

Он также подчеркнул конструктивные особенности машины, которые выделяют ее на фоне других самолетов.

"Это легкий и маневренный самолет. Он небольшой, но у него высокая тяговооруженность. Но, самое главное, выбранная схема позволяет обучить пилотов управлению машиной на больших углах атаки", - сказал Карнозов.

Он также отметил, что добиться этого позволило применение композитных материалов и крыла обратной стреловидности.

На вооружении ВКС РФ стоит учебно-боевой самолет Як-130, который позволяет готовить пилотов истребителей. Самолет снабжен системой имитации режимов боевого применения, позволяющей отрабатывать воздушный бой, взаимодействие между самолетами, ракетно-бомбовые удары по наземным целям без использования боеприпасов. Самолет также может использоваться в качестве легкого штурмовика, уничтожая малоскоростные воздушные и отдельные наземные объекты.

Кроме того, 29 сентября 2016 года в Иркутске совершил первый полет самолет для первоначального обучения Як-152. Предполагается, что самолет СР-10 станет звеном между двумя этими машинами и поможет летчикам переходить с поршневого самолета на реактивный.

По сравнению с Як-130 СР-10 имеет вдвое меньший взлетный вес (3 100 кг), максимальную скорость 800 км/ч. Конструкция самолета способна выдерживать перегрузки в +8/-6 единиц, что позволяет использовать самолет в том числе и для выполнения фигур высшего пилотажа.

В Советском Союзе нишу СР-10 занимал учебно-тренировочный Аэро Л-29 "Дельфин".