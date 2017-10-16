

Михаил Погосян.

Источник: lichnosti.net Михаил Погосян.Источник: lichnosti.net

Второе поколение сверхзвуковых самолетов может появиться в 2020-х годах. Такой прогноз дал ректор Московского авиационного института, академик РАН Михаил Погосян в своем выступлении в рамках сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Сверхзвуковой пассажирский самолет - это одно из направлений (авиации будущего - прим. ред.). Я убежден, что в промежутке между 2020 и 2030 годами такие образцы авиационного транспорта появятся и, безусловно, это будет уже линейка самолетов", - сказал он.

Появление второго поколения таких самолетов называет одним из важнейших трендов будущего авиастроения также и генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев.

"Создание сверхзвукового пассажирского самолета уже второго поколения. Вы знаете, что почти что 50 лет назад был создан Ту-144 советский и Франция и Англия создали самолет Concorde - самолеты первого поколения. Сейчас говорим о втором поколении, самолеты которого обладают на порядок лучшими характеристикам в области звукового удара. Это один из главных барьеров на пути развития сверхзвуковой авиации", - заявил, говоря о перспективах авиации, Чернышев.

Использование самолетов Ту-144 и Concorde было прекращено из-за большого количества катастроф, а также потому что их эксплуатация была признана нерентабельной.

Также, говоря о других трендах авиации, Погосян рассказал о том, что летательным аппаратам будущего не нужны будут аэродромы, а также, возможно, частично они будут снабжены умными шасси.

"Современный уровень технологий уже позволяет перевести эти проекты в реализацию (...) Безусловно, одним из трендов будет являться отсутствием аэродромов, умное шасси (которое сможет опираться на неровную поверхность - прим. ред.). Это все то, что будет активно внедряться завтра, и то, что активно внедряется уже сегодня", - сказал он.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.