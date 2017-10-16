Японцы представили сельскохозяйственный дрон



БЛА YMR-01.

Источник: Yamaha БЛА YMR-01.Источник: Yamaha

Японская компания Yamaha представила сельскохозяйственный дрон YMR-01, который можно использовать для распыления различных химикатов над полями. Как пишет Aviation Week, продажи нового беспилотного летательного аппарата начнутся в 2018 году.

В сельскохозяйственной отрасли Yamaha известна в качестве производителя дистанционно управляемых вертолетов Rmax и Fazer. Это крупные машины длиной 3,7 и 2,6 метра соответственно. Они предназначены для обработки больших по площади полей. В настоящее время в сельском хозяйстве используются около 2,5 тысячи таких машин.

YMR-01 представляет собой существенно более дешевую альтернативу дистанционно управляемым вертолетам. Один такой аппарат сможет распылять химикаты над полем площадью до 10,1 тысячи квадратных метров. Беспилотник получил распыляющие системы компании Yamabiko, которая и будет продавать YMR-01 через свою дилерскую сеть.

Новый дрон выполнен по схеме гексакоптера. Передние и задние два его луча оснащены электромоторами с верхним расположением воздушных винтов. Боковые два луча имеют электромоторы с двумя воздушными соосными винтами, один из которых расположен снизу, а второй — сверху. В полете такие винты, по оценке Yamaha, создают равномерный воздушный поток.

Соосно боковым воздушным винтам расположены и форсунки распылителей химикатов. В Yamaha утверждают, что такое расположение распылителей позволяет добиться более равномерного осаждения химикатов на поля. Другие подробности о проекте не уточняются.

В конце 2015 года собственный сельскохозяйственный дрон представила китайская компания DJI. Октокоптер Agras MG-1 предназначен для обработки выращиваемых культур пестицидами. На складывающихся плечах беспилотника смонтирована система трубок и разбрызгивающих форсунок, а под корпусом находится емкость вместимостью десять литров. За час MG-1 может обработать участок площадью в три-четыре гектара.

Во время распыления дрон самостоятельно регулирует количество выбрасываемых пестицидов в зависимости от скорости передвижения. Также при необходимости вернуться MG-1 запоминает точку, на которой он остановился, и продолжает работу с нее.

Василий Сычёв