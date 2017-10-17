Дрон в помощь
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Беспилотная платформа вертикального взлета и посадки - SKYF.
Источник: ARDN Technologies
В России создан прорывной авиагрузовой беспилотник
Казанские авиаконструкторы разработали прорывную беспилотную платформу вертикального взлета и посадки - SKYF. Характеристики авиагрузовика - более чем серьезные. Максимальная грузоподъемность - 250 кг, крейсерская скорость - 40-70 км/ч. При этом если вес груза не превышает 50 кг, то дальность полета может достигать 350 километров, а длительность - восьми часов.
По словам разработчиков, у российской платформы просто нет конкурентов среди подобных ей аппаратов: существующие дроны доставляют грузы весом в среднем до 20 кг. При этом классическая альтернатива - пилотируемая авиация - в перспективе будет обходиться намного дороже беспилотников.
Уже разработаны три модификации платформы SKYF: для обработки полей с воздуха, для перевозки грузов в труднодоступных регионах и для тушения пожаров и обработки лесов средствами защиты. Кроме того, "тяжелый" беспилотник может доставлять реагенты и биоматериал, искать дефекты в трубопроводах...
Размер платформы - 5,2 на 2,2 метра, она помещается в стандартный грузовой контейнер и готовится к полету за 10 минут. Беспилотник полностью автоматизирован и защищен от взлома. На случай ЧП в него встроена парашютная система спасения и система облета препятствий. Аэродинамика аппарата тоже любопытная: двигатель внутреннего сгорания напрямую вращает большие винты фиксированного шага и создает подъемную силу, а вспомогательные электрические винты обеспечивают ориентацию беспилотника.
Основатель проекта - выпускник факультета информационных технологий МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Арсентьев. В начале октября его стартап получил грант в 244 млн рублей в рамках Национальной технологической инициативы. Деньги пойдут на доработку беспилотника для нужд сельского хозяйства и запуск мелкосерийного производства. На одном из промежуточных этапов этого проекта SKYF должен сдать "экзамен": обработать территорию в несколько тысяч гектар, для чего потребуется совершить десятки рейсов.
Кстати
В 2018 году "Сколково" запустит конкурсы для производителей воздушных, наземных и морских роботов. Призы ожидаются многомиллионные, а испытания - очень серьезные. К примеру, беспилотные автомобили должны будут проехать по зимней сибирской трассе 50 километров за три часа. За нарушения Правил дорожного движения баллы будут сниматься, за их соблюдение — начисляться.
- Подобные аппараты хорошо справляются с задачами в условиях хороших дорог и солнечной погоды. Но для того, чтобы выявить лучшие образцы и технологические решения, нужно испытать беспилотники в условиях, в которых и человек чувствует себя не очень уверенно: на зимней скользкой дороге, при плохой видимости, в дневных и ночных условиях, - рассказал журналистам директор департамента развития и продвижения технологических конкурсов "Инновационного центра "Сколково" Альберт Ефимов.
Первые заезды состоятся в марте 2018 года. Второй конкурс, в котором будут соревноваться разработчики топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов и автомобилей, предполагается провести в ноябре-декабре 2017 -го. Участниками третьего конкурса в 2019-2020 годах станут роботы, исследующие океан. По словам Альберта Ефимова, третий конкурс может дать ощутимый экономический эффект, так как "запасы редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники, на суше заканчиваются, а для добычи этого сырья на дне нужна глубоководная робототехника".
Ксения Колесникова
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16.10.2017
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Виктор Алексеевич
1756
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№1
17.10.2017 11:35
Цитата, q
Основатель проекта - выпускник факультета информационных технологий МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Арсентьев. В начале октября его стартап получил грант в 244 млн рублей в рамках Национальной технологической инициативы.Этот БЛА - аэродинамический выкидыш: такие расчалки и подкосы имели только первые летательные аппараты, когда надо было всего лишь доказать, что аппарат тяжелее воздуха сможет оторваться от земли. Уже на следующем шаге стали придавать обтекаемые формы, чтобы снизить лобовое сопротивление - увеличить скорость и снизить потребление топлива. И вот, через 100 лет развития авиации мы даем деньги на распорки. расчалки и т.п. фермы...
Иного БЛА и не могло случиться у специалиста по информационным технологиям.
Какой (ч)удак даёт грант НЕ СПЕЦИАЛИСТУ в данной сфере?!
Нет у этого выкидыша коммерческого будущего. Крайне малая скорость 40-70км/час и наверняка идиотский расход топлива не конкурентны.
Между тем, у нас есть БЛА вертолётного типа, сделанные профессиональными авиаконструкторскими КБ. Им бы дать эти 244 млн руб на доработку!
Цитата, q
его стартап получил грант в 244 млн рублей в рамках Национальной технологической инициативыВо-во... Компанейщина всегда приводит к разбазариванию средств.
Цитата, q
В 2018 году "Сколково" запустит конкурсы для производителей воздушных, наземных и морских роботов. Призы ожидаются многомиллионныеИ эти примазались к деньгам... Как же без "Сколкова"...
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