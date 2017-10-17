Дрон в помощь



Беспилотная платформа вертикального взлета и посадки - SKYF.

Источник: ARDN Technologies Беспилотная платформа вертикального взлета и посадки - SKYF.Источник: ARDN Technologies

В России создан прорывной авиагрузовой беспилотник

Казанские авиаконструкторы разработали прорывную беспилотную платформу вертикального взлета и посадки - SKYF. Характеристики авиагрузовика - более чем серьезные. Максимальная грузоподъемность - 250 кг, крейсерская скорость - 40-70 км/ч. При этом если вес груза не превышает 50 кг, то дальность полета может достигать 350 километров, а длительность - восьми часов.

По словам разработчиков, у российской платформы просто нет конкурентов среди подобных ей аппаратов: существующие дроны доставляют грузы весом в среднем до 20 кг. При этом классическая альтернатива - пилотируемая авиация - в перспективе будет обходиться намного дороже беспилотников.

Уже разработаны три модификации платформы SKYF: для обработки полей с воздуха, для перевозки грузов в труднодоступных регионах и для тушения пожаров и обработки лесов средствами защиты. Кроме того, "тяжелый" беспилотник может доставлять реагенты и биоматериал, искать дефекты в трубопроводах...

Размер платформы - 5,2 на 2,2 метра, она помещается в стандартный грузовой контейнер и готовится к полету за 10 минут. Беспилотник полностью автоматизирован и защищен от взлома. На случай ЧП в него встроена парашютная система спасения и система облета препятствий. Аэродинамика аппарата тоже любопытная: двигатель внутреннего сгорания напрямую вращает большие винты фиксированного шага и создает подъемную силу, а вспомогательные электрические винты обеспечивают ориентацию беспилотника.

Основатель проекта - выпускник факультета информационных технологий МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Арсентьев. В начале октября его стартап получил грант в 244 млн рублей в рамках Национальной технологической инициативы. Деньги пойдут на доработку беспилотника для нужд сельского хозяйства и запуск мелкосерийного производства. На одном из промежуточных этапов этого проекта SKYF должен сдать "экзамен": обработать территорию в несколько тысяч гектар, для чего потребуется совершить десятки рейсов.

Кстати

В 2018 году "Сколково" запустит конкурсы для производителей воздушных, наземных и морских роботов. Призы ожидаются многомиллионные, а испытания - очень серьезные. К примеру, беспилотные автомобили должны будут проехать по зимней сибирской трассе 50 километров за три часа. За нарушения Правил дорожного движения баллы будут сниматься, за их соблюдение — начисляться.

- Подобные аппараты хорошо справляются с задачами в условиях хороших дорог и солнечной погоды. Но для того, чтобы выявить лучшие образцы и технологические решения, нужно испытать беспилотники в условиях, в которых и человек чувствует себя не очень уверенно: на зимней скользкой дороге, при плохой видимости, в дневных и ночных условиях, - рассказал журналистам директор департамента развития и продвижения технологических конкурсов "Инновационного центра "Сколково" Альберт Ефимов.

Первые заезды состоятся в марте 2018 года. Второй конкурс, в котором будут соревноваться разработчики топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов и автомобилей, предполагается провести в ноябре-декабре 2017 -го. Участниками третьего конкурса в 2019-2020 годах станут роботы, исследующие океан. По словам Альберта Ефимова, третий конкурс может дать ощутимый экономический эффект, так как "запасы редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники, на суше заканчиваются, а для добычи этого сырья на дне нужна глубоководная робототехника".

Ксения Колесникова