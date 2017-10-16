Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 400 индийских военных примут участие в учениях "Индра-2017" в России

17.10.2017 РИА Новости 252 0
0
Понравилась новость?
 0
Российский и индийские военнослужащие. Архивное фото
Российский и индийские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт - РИА Новости. Более 430 индийских военных примут участие в российско-индийских учениях Индра-2017, которые пройдут 19-29 октября в России, заявили в минобороны страны в понедельник.

Учения "Индра" проводятся регулярно, но если ранее страны проводили отдельные учения по видам войск - "Индра-Неви", "АвиаИндра" и "Индра" (сухопутные силы), - то в этом году будет проведено одно с привлечением Россией сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей ВВО.

"2017 год обозначает важный рубеж, поскольку эти учения были усовершенствованы путем объединения трех видов войск (сухопутных сил, ВМС и ВВС), что сделает дополнительный акцент на важность объединенных видов войск в существующей мировой обстановке. Учения Индра-2017 укрепят взаимное доверие, оперативную совместимость и будут способствовать обмену лучшими практиками между вооруженными силами. Это станет знаменательным событием в истории индийско-российского оборонного взаимодействия", - говорится в пресс-релизе минобороны.

Со стороны Индии в учения примут участие 350 служащих сухопутных войск, 80 представителей ВВС страны, также Индия направит два самолета Ил-76, фрегат и корвет от ВМС. Россия задействует около тысячи военнослужащих, отмечается в пресс-релизе.

Представитель командования ВС Индии, генерал-лейтенант Сатиш Дуа в понедельник выступил с напутственными словом перед индийскими военными, отправляющимися на учения. Он отметил важность того факта, что учения позволят двум странами отработать контртеррористические операции в "многонациональном сценарии и межвидовом формате" - в рамках учений военные двух стран уничтожат террористическую угрозу по мандату ООН.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
ООН
Проекты
Военные учения
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 12:23
  • 14
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 17.10 12:11
  • 1
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
  • 17.10 11:54
  • 1
Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт
  • 17.10 11:48
  • 44
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 17.10 11:46
  • 1
Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов
  • 17.10 11:35
  • 1
Дрон в помощь
  • 17.10 10:58
  • 1
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
  • 17.10 10:48
  • 3
Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
  • 17.10 10:42
  • 3
"Недопустим даже взрыв одной бомбы"
  • 17.10 10:06
  • 71
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 17.10 10:05
  • 2
Лягут все
  • 17.10 09:20
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 09:19
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 08:56
  • 20
Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии
  • 17.10 08:28
  • 1103
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы