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Путин поручил правительству отменить военную службу в Минпромторге

17.10.2017 РИА Новости 331 0
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Уничтожение химоружия
Уничтожение химического оружия.
Источник: © Nigel Treblin/Getty Images

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря 2018 года представить предложение об изменении организационно-правовой формы Федерального управления по уничтожению химического оружия при Минпромторге, предусмотрев отмену военной службы в этой структуре, сообщается на сайте Кремля.

После распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия - 40 тысяч тонн. В конце сентября 2017 года последний килограмм химоружия в России был уничтожен на объекте "Кизнер". Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия было создано по указу президента "О дополнительных мерах по обеспечению выполнения работ в области химического разоружения" (2000). По вопросам прохождения военной службы и финансового обеспечения государственного задания оно относится к ведению Минобороны, по вопросам уничтожения химоружия - к ведению Минпромторга. Управление возглавляет генерал-полковник Валерий Капашин.

"Правительству Российской Федерации представить предложение об изменении организационно-правовой формы федерального бюджетного учреждения "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ", предусмотрев отмену прохождения в этом учреждении военной службы. Срок - декабрь 2018 года", - сказано в президентском указе.

Глава государства также поручил правительству к декабрю 2018 года представить предложения, "направленные на поэтапное вовлечение имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия в хозяйственный оборот в интересах отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства (включая создание производства порохов и взрывчатых веществ, активных фармацевтических субстанций и лекарственных средств, объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности), а также в интересах других отраслей промышленности".
16.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Химоружие

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