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Маск раскрыл подробности Big F*cking Rocket

17.10.2017 Lenta.ru 374 0
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Ракета BFR (Big Falcon Rocket)
Рисунок транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket).
Источник: SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей Reddit, раскрыл подробности транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket), сообщает The Verge. Предприниматель представил BFR на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress), тогда же он в шутку назвал данный носитель Big Fucking Rocket.

Глава компании SpaceX объяснил изменение формы топливных баков BFR от сферической в сторону цилиндрической более высокой эффективностью последней конструкции, которая облегчает установку теплозащитных пластин и полезной нагрузки в головную часть носителя.

Маск не считает космическую радиацию серьезным препятствием для миссий на Луну или Марс. От избыточной солнечной радиации бизнесмен предлагает скрываться в специально защищенном пространстве внутри BFR.

Посадка транспортной системы на поверхность планеты будет осуществляться на четыре ноги, а не три, как планировалось ранее, что позволит, по мнению Маска, улучшить стабильность при спуске на пересеченную местность.

Система BFR предусматривает одноступенчатую ракету, однако в этом случае она будет способна переносить относительно легкую полезную нагрузку. "Земля — неправильная планета для выведения на орбиту грузов одноступенчатой ракетой. На Марсе таких проблем нет", — сказал бизнесмен.

BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка 100 человек. Универсальная система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, запусков спутников и других космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс. В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.
16.10.2017
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США
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SpaceX
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Илон Маск
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МКС

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