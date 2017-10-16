Холдинг РКС представляет новейшие разработки на XIX фестивале молодежи и студентов
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Сочи. Россия.
Источник: http://spacecorp.ru/
Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в рамках проходящего в Сочи с 14 по 22 октября XIX Фестиваля молодежи и студентов расскажут о том, как космические технологии улучшают нашу жизнь и влияют на развитие глобальной экономики. Специально для гостей фестиваля организована масштабная экспозиция самых современных систем и проектов в области космического мониторинга, зондирования земной поверхности и навигации.
Экспозиция РКС знакомит с достижениями российских ученых в работе над созданием элементов цифровой экономики будущего. Одна из них – система контроля трафика беспилотных летательных аппаратов, которая позволит начать широкое внедрение этого вида транспорта. Соответствующая инфраструктура, разработанная в РКС, уже проходит испытания в нескольких пилотных регионах России. В ближайшие годы система будет развернута и начнет работу на территории всей страны.
Гостям фестиваля представлен новейший российский проект «Цифровая Земля», который предполагает создание и регулярное обновление сплошного бесшовного покрытия данными ДЗЗ территории всего земного шара. Точность модели Земли составит около 1 метра с периодической актуализацией. «Цифровая Земля» станет основой семейства новых геоинформационных сервисов.
Сплошное покрытие и сервисы на основе данных ДЗЗ ориентированы на всех потребителей, среди которых федеральные и региональные органы исполнительной власти, крупный и средний бизнес и массовый пользователь.
Для знакомства с «Цифровой Землей» гостям фестиваля представлен экспериментальный тренажер «Орион-ГЕО», который является прототипом современного рабочего места оператора пространственных геоданных. «Орион-ГЕО» использует современные высокотехнологичные решения для взаимодействия с эргатическими системами и геоданными в стереоскопической виртуальной реальности.
Еще одним элементом экономики будущего, который холдинг РКС представил на Форуме, стала Национальная сеть высокоточного позиционирования (НСВП) – объединенная интегрированная сеть дифференциальных геодезических станций, обеспечивающая спутниковой корректирующей информацией пользователей навигационной аппаратуры.
Сеть обеспечит потребителям получение сантиметровой точности определения координат. НСВП позволит внедрять инновационные подходы в строительстве, страховании, сельском хозяйстве, в сфере безопасности и других отраслях экономики.
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16.10.2017
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