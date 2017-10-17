Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Собеседник агентства добавил, что документация тендера на 99% "заточена" под устаревшие автоматы Калашникова, произведенные в Болгарии по просроченной советской лицензии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (основной спецэкспортер российских вооружений, входит в Ростех) отказалась от участия в тендерах МВД Индии на закупку более 20 тыс. автоматов калибра 7,62х39. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.

"Тендерная документация на 99% "заточена" специалистами МВД Индии под устаревшие автоматы Калашникова, произведенные в Болгарии по просроченной советской лицензии. Требования МВД Индии к закупаемым для резерва национальной полиции и пограничной службы автоматам в количестве более 20000 единиц изначально не позволяют российским компаниям представить свои коммерческие предложения", - сказал собеседник агентства.