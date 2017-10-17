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Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов

17.10.2017 ТАСС 329 1
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Макет многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 на стенде российской компании "Рособоронэкспорт"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Собеседник агентства добавил, что документация тендера на 99% "заточена" под устаревшие автоматы Калашникова, произведенные в Болгарии по просроченной советской лицензии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (основной спецэкспортер российских вооружений, входит в Ростех) отказалась от участия в тендерах МВД Индии на закупку более 20 тыс. автоматов калибра 7,62х39. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.

"Тендерная документация на 99% "заточена" специалистами МВД Индии под устаревшие автоматы Калашникова, произведенные в Болгарии по просроченной советской лицензии. Требования МВД Индии к закупаемым для резерва национальной полиции и пограничной службы автоматам в количестве более 20000 единиц изначально не позволяют российским компаниям представить свои коммерческие предложения", - сказал собеседник агентства.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Индия
Россия
Компании
Концерн Калашников
РОЭ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Виктор Алексеевич
1756
№1
17.10.2017 11:46
Цитата, q
под устаревшие автоматы Калашникова
А у нас на складах уже закончились АК и АКМ ?! Их нельзя модернизировать под требования индусов?!
А то у нас уже вошло в привычку проигрывать автоматные тендеры: во Вьетнаме проиграли, теперь в Индии просто сбежали с тендера...
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