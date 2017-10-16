Росэлектроника представит на «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017» линейку радиостанций и компьютеры «Эльбрус»



Российская Электроника.

Источник: www.ruselectronics.ru Российская Электроника.Источник: www.ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит широкую функциональную линейку радиостанций различного частотного диапазона и вычислительные комплексы «Эльбрус» на международной выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017», которая пройдет 17-20 октября в московском ВВЦ.

В частности, посетители выставки смогут ознакомиться с разработками АО «Омский НИИ приборостроения», - радиопередающими устройствами КВ-диапазона для морского и речного флотов, комплексом передачи условных обозначений «Набат» с радиусом действия 50 км, а также мобильным комплексом радиосвязи, разработанным специально для горной местности.

Концерн «Созвездие» (Воронеж) представит на стенде холдинга радиостанции КВ-диапазона, передатчики помех GSM 900/1800/3G/4G и КВ, УКВ, ДЦВ частот серии «Солярис». Кроме того, концерн продемонстрирует многофункциональный комплекс радиоэлектронного подавления систем связи и радиорелейные станции для развертывания сетей связи в условиях сложной помеховой обстановки.

Предприятия концерна - «Рязанский радиозавод» и воронежский «Электросигнал», представят возимые и носимые модификации радиостанций М-, УКВ- и КВ-диапазонов, в том числе, обеспечивающие маскированную и засекреченную связь тактического звена управления. В частности, на выставке будет продемонстрирован многоцелевой комплекс «Аргон», предназначенный для организации радиосвязи между группами абонентов с выходом в сети общего пользования.

Московский Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука представит на стенде Росэлектроники вычислительные комплексы, созданные на базе микропроцессоров «Эльбрус». Потенциальные потребители смогут ознакомиться с рабочими станциями «Эльбрус-101 РС», «Эльбрус-101» и системой хранения данных «Эльбрус-802».

Выставка «ИНТЕРПОЛИТЕХ», посвященная средствам обеспечения безопасности государства, традиционно собирает крупнейших разработчиков и производителей оборудования для силовых структур.

Стенд холдинга «Росэлектроника» на выставке - павильон 75, стенд 1Е2.