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Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2017" стартовали в Казахстане

17.10.2017 ТАСС 239 0
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Источник: © Виктор Драчев/ТАСС

Главной целью учений является укрепление взаимопонимания между миротворческими контингентами государств - членов ОДКБ

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2017" начались в понедельник на полигоне Илийский в Казахстане. Маневры продлятся до 20 октября, сообщила пресс-служба минобороны республики.

"В учениях принимают участие миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Также приглашены представители Международного комитета Красного Креста, объединенного штаба и секретариата ОДКБ", - говорится в сообщении.

Основной целью учений является укрепление взаимопонимания между миротворческими контингентами государств - членов ОДКБ. Также в ходе маневров будут отработаны вопросы улучшения навыков командиров и штабов при подготовке миротворческих операций, вопросы управления подразделениями сил ОДКБ, решения задач по локализации конфликта, совершенствования полевой выучки во время совместных действий в сложных условиях местности Центральной Азии.

Во время учений будут отработаны задачи по ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию, несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, ликвидации лагеря подготовки боевиков.

К маневрам привлечены подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. Согласно сценарию учений, обстановка будет постепенно меняться из-за массового прибытия беженцев.

Особое внимание на учениях уделят совершенствованию боевой слаженности миротворческих контингентов.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
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Военные учения

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