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"Алмаз-Антей" открыл аллею памяти генеральных конструкторов

17.10.2017 ТАСС 251 0
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Источник: © Пресс-служба "Алмаз-Антей"

Гостями церемонии открытия стали более 100 человек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" открыл аллею памяти генеральных конструкторов, создававших вооружение и военную технику в разное время. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"На территории АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" состоялось торжественное открытие аллеи памяти выдающихся генеральных конструкторов, в разное время трудившихся на предприятиях холдинга. Гостями церемонии стали более 100 человек, в том числе представители дочерних предприятий, ветераны концерна", - говорится в сообщении.

Аллея создана по инициативе руководства концерна. Композиция представляет собой ряд памятников вдоль округлой площадки бронзовых бюстов на постаментах с изображением средств противовоздушной обороны, разработанных конструкторами. Это памятники Иосифу Матвеевичу Дризе и Анатолию Ивановичу Савину, открытые ранее в текущем году, и четыре вновь установленных памятника: Александру Андреевичу Расплетину, Петру Дмитриевичу Грушину, Борису Васильевичу Бункину и Льву Вениаминовичу Люльеву.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
НИИ Стали

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