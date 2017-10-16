"Алмаз-Антей" открыл аллею памяти генеральных конструкторов
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Источник: © Пресс-служба "Алмаз-Антей"
Гостями церемонии открытия стали более 100 человек
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" открыл аллею памяти генеральных конструкторов, создававших вооружение и военную технику в разное время. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.
"На территории АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" состоялось торжественное открытие аллеи памяти выдающихся генеральных конструкторов, в разное время трудившихся на предприятиях холдинга. Гостями церемонии стали более 100 человек, в том числе представители дочерних предприятий, ветераны концерна", - говорится в сообщении.
Аллея создана по инициативе руководства концерна. Композиция представляет собой ряд памятников вдоль округлой площадки бронзовых бюстов на постаментах с изображением средств противовоздушной обороны, разработанных конструкторами. Это памятники Иосифу Матвеевичу Дризе и Анатолию Ивановичу Савину, открытые ранее в текущем году, и четыре вновь установленных памятника: Александру Андреевичу Расплетину, Петру Дмитриевичу Грушину, Борису Васильевичу Бункину и Льву Вениаминовичу Люльеву.
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16.10.2017
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