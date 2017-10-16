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Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик

17.10.2017 ТАСС 206 0
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Источник: © EPA/ESA/HUBBLE & NASA

Галактики сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Группа китайских, американских и чилийских ученых обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные Китайского научно-технологического университета (КНТУ).

"Фактически был сделан прорыв в изучении эпохи реионизации (период, когда начали формироваться первые галактики и звезды, свет от которых ионизировал водород - прим. ТАСС), - сообщили ученые. - В итоге нам удалось заложить основу для исследования процессов формирования небесных светил".

Работа международной группы исследователей проходила под руководством профессора КНТУ Ван Цзюньсяня с использованием обсерваторий Серро-Тололо и Лас-Кампанас, расположенных на территории Чили.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
США
Чили
Проекты
ОБСЕ

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