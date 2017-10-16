Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик
|
|
Источник: © EPA/ESA/HUBBLE & NASA
Галактики сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва
ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Группа китайских, американских и чилийских ученых обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные Китайского научно-технологического университета (КНТУ).
"Фактически был сделан прорыв в изучении эпохи реионизации (период, когда начали формироваться первые галактики и звезды, свет от которых ионизировал водород - прим. ТАСС), - сообщили ученые. - В итоге нам удалось заложить основу для исследования процессов формирования небесных светил".
Работа международной группы исследователей проходила под руководством профессора КНТУ Ван Цзюньсяня с использованием обсерваторий Серро-Тололо и Лас-Кампанас, расположенных на территории Чили.
|
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.10.2017 Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
16.10.2017 Призвание и долг гидрографов
13.10.2017 Вице-премьер Украины заявила, что США поддерживают поставки оружия Киеву
13.10.2017 МИД расценивает укрепление сотрудничества Грузии и НАТО как угрозу
12.10.2017 Отказ НАТО от диалога с ОДКБ вызывает сожаление с учетом нынешней обстановки в мире - генсек ОДКБ
10.10.2017 "Адмиралтейские верфи" уходят в дрейф
06.10.2017 НАТО считает, что на военных учениях "Запад-2017" Россия протестировала крупную войну (Le Monde)
04.10.2017 Российско-белорусские учения "Запад-2017": Оправдались ли опасения соседних государств? (EurasiaNet, США)