В Забайкалье прибыли ракетчики ВВО с ракетными комплексами "Искандер"
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М во время показательных выступлений в рамках III Международного военно-технического форума Армия-2017 на Свердловском полигоне. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ракетчики Восточного военного округа (ВВО) прибыли в Забайкалье с новыми ракетными комплексами "Искандер" после переобучения, сообщает пресс-служба ВВО.
"Военнослужащие соединения ракетных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, прибыли в пункт постоянной дислокации (ППД) после завершения переобучения на новые оперативно-тактические комплексы "Искандер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая техника была переброшена из Астраханской области, где состоялся завершающий этап переобучения, после прибытия на станцию назначения в Забайкалье расчеты совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации.
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16.10.2017
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