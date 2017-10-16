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В Забайкалье прибыли ракетчики ВВО с ракетными комплексами "Искандер"

17.10.2017 РИА Новости 158 0
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М во время показательных выступлений в рамках III Международного военно-техническог
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М во время показательных выступлений в рамках III Международного военно-технического форума Армия-2017 на Свердловском полигоне. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ракетчики Восточного военного округа (ВВО) прибыли в Забайкалье с новыми ракетными комплексами "Искандер" после переобучения, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие соединения ракетных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, прибыли в пункт постоянной дислокации (ППД) после завершения переобучения на новые оперативно-тактические комплексы "Искандер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая техника была переброшена из Астраханской области, где состоялся завершающий этап переобучения, после прибытия на станцию назначения в Забайкалье расчеты совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации.
16.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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