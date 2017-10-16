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Бахрейн интересуется российскими системами ПВО, заявили в Рособоронэкспорте

17.10.2017 РИА Новости 178 0
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Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт - РИА Новости. Бахрейн заинтересован в приобретении российских систем противовоздушной обороны, бронетехники и стрелкового оружия, заявил журналистам в ходе выставки вооружений BIDEC-2017 заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Первая межвидовая международная выставка вооружений Bahrain International Defense Exhibition & Conference (BIDEC) открылась в понедельник в столице Бахрейна Манаме.

"Сегодня наши партнеры проявляют большой интерес к российским системам ПВО различного радиуса действия, бронетанковой и автомобильной технике, противотанковым средствам и стрелковому оружию российского производства", - сказал Гореславский, возглавляющий делегацию РОЭ на выставке, говоря о перспективах ВТС с Бахрейном.

Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял журналистам, что в рамках заключенного в 2015 году соглашения о ВТС между Россией и Бахрейном РОЭ осуществил ряд поставок российской продукции военного назначения вооруженным силам Бахрейна, в том числе, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" и средств ближнего боя.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Бахрейн
Россия
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Корнет
Корнет-Э
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Михеев Александр

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