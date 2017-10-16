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В Казахстане стартовали учения ОДКБ

17.10.2017 РИА Новости 112 0
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Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана. Архивное фото
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Учения ОДКБ по постконфликтному урегулированию "Нерушимое братство-2017" стартовали на полигоне "Илийский" в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

По данным ведомства, в учениях принимают участие миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ. Также приглашены представители Международного комитета Красного Креста, объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

"На территории Казахстана стартовало оперативно-стратегическое учение "Боевое братство-2017". На полигоне "Илийский" Алматинской области пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2017", которое является очередным этапом оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, основной целью учений "Нерушимое братство-2017", которые пройдут с 16 по 20 октября, является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ. Военные отработают подготовку миротворческой операции и управлений частями КМС ОДКБ, а также задачи по прекращению и локализации конфликта, ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию и несению службы на КПП, блокированию и ликвидации лагеря подготовки боевиков.

Завершающим этапом учений "Боевое братство-2017" станет выполнение задач контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Таджикистана с 10 по 20 ноября 2017 года.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
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Проекты
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