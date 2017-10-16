Россия начала поставки автоматов Калашникова Филиппинам, сообщил источник
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Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия начинает выполнение договоренности о поставке Филиппинам автоматов Калашникова, сообщил РИА Новости в понедельник источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Россия приступает к реализации договоренности о поставке автоматов Калашникова Филиппинам", - сказал источник.
Ранее посол Филиппин в РФ Карлос Соретта заявил РИА Новости, что Россия передает Филиппинам безвозмездно 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков. По его словам, корабль с оружием уже в пути и прибудет на Филиппины 22 октября.
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16.10.2017
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