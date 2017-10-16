Бахрейн и Россия договариваются о поставках С-400, заявили в гвардии Короля



Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа, заступившего на боевое дежурство в Феодосии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа, заступившего на боевое дежурство в Феодосии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МАНАМА, 16 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн и Россия ведут переговоры по поставкам систем ПВО С-400, сообщил в понедельник журналистам на открытии оборонной выставки BIDEC командующий королевской гвардией шейх Насер бен Хамад Аль Халифа.

"Мы пока находимся на стадии переговоров, но с божьей помощью мы завершим этот процесс", - сказал шейх Аль Халифа.