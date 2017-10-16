Бахрейн и Россия договариваются о поставках С-400, заявили в гвардии Короля
|
|
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа, заступившего на боевое дежурство в Феодосии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МАНАМА, 16 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн и Россия ведут переговоры по поставкам систем ПВО С-400, сообщил в понедельник журналистам на открытии оборонной выставки BIDEC командующий королевской гвардией шейх Насер бен Хамад Аль Халифа.
"Мы пока находимся на стадии переговоров, но с божьей помощью мы завершим этот процесс", - сказал шейх Аль Халифа.
|
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.10.2017 Лягут все
16.10.2017 Некоторые страны пытались скопировать С-400, заявил генерал Шаманов
16.10.2017 Военный эксперт рассказал о способе защиты от глобального удара США
16.10.2017 Эрдоган забегает вперед, говоря о поставках ЗРС С-500, считает эксперт
16.10.2017 В США назвали проблемой покупку Турцией российских С-400
13.10.2017 Товар из России, пользующийся большим спросом (Suddeutsche Zeitung)
11.10.2017 Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
11.10.2017 Сделай там