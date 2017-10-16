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Под Оренбургом подняли по тревоге расчеты "Искандер-М"

17.10.2017 РИА Новости 124 0
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Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Расчеты "Искандер-М" подняты по тревоге под Оренбургом в рамках контрольной проверки за летний период обучения, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Ракетная бригада Центрального военного округа, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", поднята по тревоге в Оренбургской области в рамках контрольной проверки за летний период обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают марши на Тоцкий полигон, где в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки комиссия оценит действия каждого военнослужащего при выполнении нормативов, проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи.
16.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ

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