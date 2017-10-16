Катар приобретет шесть учебно-боевых самолетов Hawk



Первый учебно-боевой самолет BAE Systems Hawk AJT Mk 166 (бортовой номер "161", временный британский военный номер ZB123), построенный для ВВС Омана. Вартон (Великобритания), 05.05.2017.

Источник: Michael Harling / twitter.com/michaelstix Первый учебно-боевой самолет BAE Systems Hawk AJT Mk 166 (бортовой номер "161", временный британский военный номер ZB123), построенный для ВВС Омана. Вартон (Великобритания), 05.05.2017.Источник: Michael Harling / twitter.com/michaelstix

Как сообщили британские СМИ, в распространенном 10 октября 2017 года коммюнике для инвесторов корпорация BAE Systems впервые указала, что подписанное Катаром 17 cентября 2017 года межправительственное соглашение о намерениях (Letter of Intent) относительно приобретения 24 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon предусматривает также закупку Катаром шести учебно-боевых самолетов Hawk AJT. Ранее о намерении Катара приобрести шесть самолетов Hawk AJT не сообщалось.

Вместе с тем в том же коммюнике BAE Systems предупреждает о предстоящих сокращениях рабочих мест на своих предприятиях вследствие недостаточного уровня заказов на перспективу истребителей Eurofighter Typhoon и учебно-боевых самолетов Hawk AJT. В первую очередь это связано с неопределенностью относительно возможного дополнительного саудовского заказа на истребители Eurofighter Typhoon. В результате BAE Systems приняла решение сократить в следующие три года около 2000 рабочих мест на своих британских предприятиях, в том числе 1400 - в авиационном секторе.

В частности, оба головных предприятия BAE Systems, осуществляющих производство Eurofighter Typhoon (в Вартоне и Самлсбери) потеряют 750 рабочих мест из нынешних 10 тысяч, а численность занятых на заводе в Бро в Восточном Йоркшире, на который несколько лет назад была перенесена из Вартона сборка самолетов Hawk, будет сокращена с 900 до 500 человек (и это при том, что это предприятие уже лишилось 500 рабочих мест в 2014-2015 годах). Еще 245 рабочих мест будет сокращено на ремонтных и сервисных площадках BAE Systems на авиабазах британских ВВС в Мархэме и Лееминге в связи со снятием с вооружения самолетов Tornado.

Всего сейчас BAE Systems имеет в Великобритании около 34600 занятых.

Предприятие в Бро сейчас ведет строительство самолетов Hawk AJT по заказам Саудовской Аравии (cуммарно 44 самолета Hawk Mk 165, поставки начаты в 2016 году) и Омана (восемь Hawk Mk 166, поставки начаты в 2017 году), что обеспечит ему загрузку до 2018 года. Однако нового заказа на шесть самолетов для Катара Hawk AJT может быть недостаточным для планировавшегося BAE Systems сохранения производственной линии этих самолетов в Бро минимум до 2021 года.

Катар сейчас располагает для подготовки летного состава 25 полученными в 2014-2016 годах турбовинтовыми учебно-тренировочными самолетами Pilatus PC-21 и шестью старыми реактивными учебно-боевыми самолетами повышенной подготовки Alpha Jet E, - для замены последних, видимо, и планируется приобретение самолетов Hawk AJT.