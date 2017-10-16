Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном



Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: © AP Photo/Andrew Harnik Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Источник: © AP Photo/Andrew Harnik

По словам главы Госдепа, нынешнее соглашение с Тегераном не может достичь целей, ради которых его разрабатывали, но Вашингтон готов оставаться участником сделки, работая над устранением проблем

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. США будут продолжать взаимодействовать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), направленному на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, и постараются выйти на второе соглашение, которое будет лишено недостатков первого. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Давайте предположим, что мы не сможем ликвидировать недостатки действующего соглашения, если останемся в нем и будем продолжать взаимодействовать с остальными сторонами, подписавшими его", - сказал Тиллерсон. По его словам, эта работа не помешает Вашингтону попытаться выйти на "вторичное соглашение" с Тегераном. "Мы хотим взять [за основу] то соглашение, которое действует сегодня, обеспечить его полное выполнение и потом начать процесс устранения недостатков", - пояснил госсекретарь. Одним из недостатков СВПД он назвал "отсутствие должного подхода к проблеме баллистических ракет".

С точки зрения госсекретаря, второе соглашение с Ираном "должно быть очень обязывающим и требовательным". "Это соглашение не должно содержать ничего, от чего можно было бы отступить [не выполнить]", - подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, нынешнее соглашение с Ираном не может достичь целей, ради которых оно было разработано, но США продолжат выполнять его, работая с союзниками над разрешением данной проблемы.

Соглашение не выполняет своих задач

"В случае с иранским соглашением... оно не выполняет своих задач, оно просто отсрочивает достижение этих целей, мы считаем, что в этом заключается слабость данного соглашения. Так что мы готовы оставаться его участником и работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы понять, сможем ли мы разрешить эту проблему", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что новая стратегия США в отношении Ирана является более комплексной и нацелена на более широкий спектр угроз, исходящих от Тегерана.

"Нам действительно нужно разобраться с более широким спектром угроз [со стороны Ирана]", - подчеркнул он.

"Президент хочет, чтобы стратегия в отношении Ирана была более комплексной. Я считаю, что прежняя администрация [президента США Барака Обамы] слишком долгое время неверно расценивала отношения с Ираном и подход к решению проблемы его ядерной программы", - отметил Тиллерсон.

По его словам, в ядерной сделке с Ираном "много недоработок", которые президент США Дональд Трамп "намерен ликвидировать" так или иначе. "Я считаю курс президента последовательным", - заметил госсекретарь.

Если изъяны устранить не удастся

По словам Тиллерсона, США покинут соглашение, если его положения, вызывающие обеспокоенность Вашингтона, не будут изменены, а также если связанные с ним проблемы останутся нерешенными, сообщил он в интервью CBS.

Он вновь указал на то, что в тексте соглашения, подписанного в 2015 году, есть "серьезные недоработки". По словам Тиллерсона, Трамп в рамках национального американского законодательства не станет подтверждать выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе, ожидая, что Конгресс выскажет свою позицию по этому вопросу.

"Конгресс может ничего не предпринять, тогда все останется на своих местах", - продолжил Тиллерсон, заметив, что в таком случае главе государства придется решать, как исправить эту ситуацию. "Я думаю, президент дал ясно понять не только Конгрессу, но также Ирану и другим участникам соглашения, что если мы не увидим какого-либо движения или желания работать над этим, тогда у нас не будет причины в нем [в соглашении] участвовать и у него [Трампа] будет намерение выйти из него", - пояснил госсекретарь.

При этом Тиллерсон не исключил, что если первое соглашение от 2015 года останется в неизменном виде, есть возможность заключения еще одной договоренности, которая будет касаться, в том числе, разработки Ираном баллистических ракет. Госсекретарь выразил несогласие с мнением о том, что решение Трампа стало неожиданностью. Он рассказал, что американские дипломаты контактировали со своими иранскими коллегами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Думаю, у них было хорошее понимание того, каким будет решение президента", - сказал Тиллерсон.