Трамп и король Саудовской Аравии обсудили новую стратегию США по Ирану
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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд награждает президента США Дональда Трампа высшей наградой Cаудовского королевства - орденом короля Абдулазиза аль-Сауда. Эр-Рияд, 20.05.2017.
Источник: Evan Vucci / AP
В пресс-службе Белого дома сообщили, что Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд "приветствовал видение Трампом новой иранской стратегии и пообещал поддержку американскому руководству"
ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в субботу в телефонном разговоре обсудили новую американскую стратегию по отношению к Ирану, а также "дестабилизирующие действия" Тегерана на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.
По словам ее представителей, монарх "приветствовал видение Трампом новой иранской стратегии и пообещал поддержку американскому руководству". Трамп в свою очередь поблагодарил главу королевства "и подчеркнул важную роль Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в противодействии дестабилизирующей активности Ирана в Сирии, Йемене, Ираке и по всему региону".
"Лидеры отметили важность партнерских отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, они обсудили способы, при помощи которых две страны могли бы бороться с террористическими группами и экстремизмом", - резюмировали в Белом доме.
В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.
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16.10.2017
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