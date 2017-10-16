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Авианосец США начал совместные с ВМС Южной Кореи маневры

17.10.2017 ТАСС 162 0
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CVN76
Авианосец CVN76 Ronald Reagan.

Учения проходят у берегов Корейского полуострова

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Ударная авианосная группа ВМС США совместно с военными кораблями Республики Корея приступила в понедельник к масштабным маневрам у побережья Корейского полуострова. Как сообщает министерство национальной обороны, учения пройдут в Японском и Желтом морях и завершатся в пятницу.

"В маневрах со стороны США в том числе принимают участие атомный авианосец "Рональд Рейган" и два эсминца: "Стэтэм" и Мастин". Южная Корея представлена оснащенным противоракетной системой "Иджис" эсминцем "Седжон Великий", другими кораблями и морской авиацией", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, как сообщает ряд южнокорейских СМИ, на борту входящей в американскую ударную группу атомной подводной лодки находится подразделение, специализирующееся на так называемых обезглавливающих ударах. Иными словами, их главная задача - уничтожение представителей высшего руководства враждебных США стран.

Как сообщает минобороны Южной Кореи, совместные маневры направлены на "улучшение взаимодействия" ВМС двух стран. По мнению южнокорейских экспертов, проведение данных учений может еще больше обострить напряженную ситуацию на Корейском полуострове и вынудить КНДР предпринять ответные шаги военного характера.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Иджис
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Nimitz
Авианосец
Военные учения

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