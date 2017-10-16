Корабли восьми стран НАТО провели противоракетные учения у берегов Шотландии



Эсминец Athabaskan, ВМС Канады.

Источник: North Treasure Эсминец Athabaskan, ВМС Канады.Источник: North Treasure

Корабли Испании и Нидерландов поразили три противокорабельные ракеты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Боевые корабли восьми стран НАТО приняли участие в морских учениях Formidable Shield 17 у берегов Шотландии в воскресенье. Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Пентагон, в ходе маневров группа кораблей из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Италии, Великобритании и США отразила ряд ракетных ударов.

Так, корабли Испании и Нидерландов поразили три противокорабельные ракеты. В свою очередь эсминец США USS Donald Cook отразил удар ракеты средней дальности с помощью зенитной управляемой ракеты.

Проводимые Шестым флотом США и НАТО маневры Formidable Shield 17 продлятся по 18 октября. Параллельно с ними в период с 30 сентября до 12 октября там же в Шотландии состоятся международные учения Joint Warrior 17-2, командование которыми на этот раз будет осуществлять Великобритания.