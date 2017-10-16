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КНДР призвала США отказаться от враждебной политики

17.10.2017 РИА Новости 127 0
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. КНДР призывает США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна, заявил на ассамблее Межпарламентского союза глава северокорейской делегации, зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун.

Северокореец выступил против включения в повестку ассамблеи так называемого чрезвычайного пункта, в котором делегации Мексики и Японии предлагали в очередной раз осудить ядерные испытания и ракетные пуски КНДР, а также призывать национальные парламенты воздействовать на свои правительства для обеспечения выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся ракетно-ядерной программы КНДР.

"Мы хотим, чтобы США прекратили враждебную политику в отношении КНДР", - сказал Ан Дон Чхун.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
КНДР
Мексика
США
Япония
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит

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