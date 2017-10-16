КНДР призвала США отказаться от враждебной политики
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. КНДР призывает США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна, заявил на ассамблее Межпарламентского союза глава северокорейской делегации, зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун.
Северокореец выступил против включения в повестку ассамблеи так называемого чрезвычайного пункта, в котором делегации Мексики и Японии предлагали в очередной раз осудить ядерные испытания и ракетные пуски КНДР, а также призывать национальные парламенты воздействовать на свои правительства для обеспечения выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся ракетно-ядерной программы КНДР.
"Мы хотим, чтобы США прекратили враждебную политику в отношении КНДР", - сказал Ан Дон Чхун.
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16.10.2017
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