КНДР призвала США отказаться от враждебной политики



Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. КНДР призывает США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна, заявил на ассамблее Межпарламентского союза глава северокорейской делегации, зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун.

Северокореец выступил против включения в повестку ассамблеи так называемого чрезвычайного пункта, в котором делегации Мексики и Японии предлагали в очередной раз осудить ядерные испытания и ракетные пуски КНДР, а также призывать национальные парламенты воздействовать на свои правительства для обеспечения выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся ракетно-ядерной программы КНДР.

"Мы хотим, чтобы США прекратили враждебную политику в отношении КНДР", - сказал Ан Дон Чхун.