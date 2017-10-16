В мире больше не доверяют США, заявил глава МИД Ирана



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация президента США Дональда Трампа выходит из всех международных соглашений, поэтому в мире больше не доверяют словам Вашингтона, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Эта администрация выходит из всех соглашений. Некоторые это называют стратегией выхода для нынешней администрации. Она выходит из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговле (НАФТА), из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), из ЮНЕСКО. Люди больше не могут доверять словам США, потому что придет следующий президент и скажет, что Вашингтон не удовлетворен соглашением", - сказал иранский министр в интервью телекомпании CBS.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Зариф подчеркнул, что ядерная сделка не является двусторонним соглашением между США и Ираном. Он напомнил, что США являются постоянным членом Совета безопасности ООН. "И если они не будут выполнять резолюцию, которую не только поддержали, но сами же и предлагали ее, то доверие к этой организации, которую Вашингтон считает очень важной, будет поставлено под угрозу", - сказал глава МИД ИРИ.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.