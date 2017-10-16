Сирийский парламент осудил вторжение Турции в Идлиб
|
|
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. 11 октября 2017.
Источник: © AFP 2017 / Omar haj kadour
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Парламент Сирии осуждает вторжение Турции в Идлиб и считает это угрозой безопасности гражданам страны и ее суверенитету, заявил глава парламента Сирии Хаммуда ас-Сабаг, выступая на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
"Турецкая армия осуществила вторжение на территорию Сирии в провинции Идлиб и совершила покушение на территориальную целостность и суверенитет нашего государства… Сирийский парламент осуждает такие действия по вторжению со стороны Турции, которые совершенно не связаны с соглашением, достигнутым в Астане", - сказал ас-Сабаг.
"Мы считаем эту атаку вторжением на нашу территорию и угрозой для безопасности наших граждан. Мы считаем это нарушением норм международного права… Это показывает очень тесную связь между турецким режимом и террористическими группировками, которые уничтожают Сирию",- добавил он.
Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.
Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
|
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.10.2017 Эрдоган забегает вперед, говоря о поставках ЗРС С-500, считает эксперт
16.10.2017 В США назвали проблемой покупку Турцией российских С-400
13.10.2017 Товар из России, пользующийся большим спросом (Suddeutsche Zeitung)
12.10.2017 Дипломатические разногласия между США и Турцией не повлияли на военное сотрудничество - Пентагон
11.10.2017 Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере
11.10.2017 Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
11.10.2017 Сделай там
11.10.2017 Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма к России