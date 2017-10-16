В Иракском Курдистане заявили о наступлении правительственных сил



Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Киркук, контролируемой курдами.

"Иракские силы и "Силы народной мобилизации" ("Аль-Хашд аш-Шааби" - ред) сейчас продвигаются из города Таза в южной части (провинции Киркук - ред.), проводя крупную операцию с намерением войти в город (Киркук - ред.), а также взять базу K-1 и нефтяные месторождения", - говорится в сообщении совбеза в Twitter.

Курдский телеканал Rudaw передает, что в Киркук по распоряжению вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула переброшены три тысячи ополченцев из пешмерги.

В свою очередь, в Багдаде заявили, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук. Он также приказал силам безопасности Ирака взаимодействовать с с ополчением Иракского Курдистана и избегать конфронтаций, а также защищать мирных жителей провинции.

Ранее Багдад обвинил курдов в привлечении негосударственных формирований, в частности, турецкой "Рабочей партии Курдистана" (РПК) для обороны Киркука, назвав это объявлением войны. Однако пешмерга опровергла эти заявления.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты голосования. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость высказались около 93% курдов.