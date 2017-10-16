Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Между Владивостоком и КНДР возобновилось морское сообщение

17.10.2017 РИА Новости 158 0
0
Понравилась новость?
 +1
Флаг на корме северокорейского грузопассажирского судна Man Gyong Bong, который прибыл из Северной Кореи во Владивосток. Архивное фото
Флаг на корме северокорейского грузопассажирского судна Man Gyong Bong, который прибыл из Северной Кореи во Владивосток. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Семен Апасов

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Морское сообщение между российским Владивостоком и северокорейским Раджином, приостановленное в августе, возобновилось, пассажиров пока не перевозят, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-перевозчика Владимир Баранов.

Запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены в августе. По данным перевозчика, компания не может добиться заключения контракта с вокзалом. Оператором теплохода выступает компания "ИнвестСтройТрест", ее представителем являлось ООО "Лига Транзит".

В морском терминале Владивостока РИА Новости заявили, что договор на обслуживание северокорейского судна прекратил действие 22 августа, так как ООО "ИнвестСтройТрест" отозвало полномочия своего представителя у компании "Лига Транзит". В морском терминале отмечали, что компания - оператор теплохода задолжала терминалу более полутора миллиона рублей.

"В воскресенье паром отправился из Владивостока в Раджин, но без пассажиров. Пока перевозим только грузы, так как переговоры с руководством ООО "Владивостокский морской терминал" продолжаются", - рассказал Баранов, отметив, что сейчас теплоход приходит на другой причал во Владивосток.

Ранее генконсульство КНДР направило экс-губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому письмо, в котором попросило помочь с возобновлением морских рейсов между Владивостоком и северокорейским Раджином.

Паромное сообщение между КНДР и Россией было запущено в мае 2017 года. Российские туристы могли поехать в КНДР на теплоходе из Владивостока. Тем же теплоходом во Владивосток прибывали китайские туристы из Хуньчуня, кроме того, таким путем возвращались на родину северокорейские рабочие.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 12:23
  • 14
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 17.10 12:11
  • 1
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
  • 17.10 11:54
  • 1
Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт
  • 17.10 11:48
  • 44
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 17.10 11:46
  • 1
Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов
  • 17.10 11:35
  • 1
Дрон в помощь
  • 17.10 10:58
  • 1
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
  • 17.10 10:48
  • 3
Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
  • 17.10 10:42
  • 3
"Недопустим даже взрыв одной бомбы"
  • 17.10 10:06
  • 71
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 17.10 10:05
  • 2
Лягут все
  • 17.10 09:20
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 09:19
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 08:56
  • 20
Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии
  • 17.10 08:28
  • 1103
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы